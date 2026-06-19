Cipolletti se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Semilla, que se desarrollará desde este viernes al domingo 21 de junio en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle. El acontecimiento combina gastronomía, música, juegos y propuestas familiares en el contexto del Mundial 2026 y la celebración del Día del Padre.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un paseo gastronómico con 30 puestos de productores regionales, 20 carros de comidas y sector de fuegos, además de disfrutar de la Feria de Economía Social, que contará con 60 stands de emprendedores y artesanos locales.

La programación incluye charlas sobre cocina y deportes, trivias interactivas, sorteos diarios de camisetas de la Selección Argentina y canastas de productos, además de shows de fuegos en vivo como la tradicional Gran Paella del sábado 20 a las 13 horas, elaborada por la Peña La Baraja de Ingeniero Huergo.

Entre las actividades destacadas figuran el intercambio de figuritas del Mundial 2026, el taller de tortas fritas el domingo 21 a las 15 horas junto a la Escuela de Cocineros Patagónicos, y espacios recreativos con fútbol-tenis para padres e hijos.

La música será protagonista con presentaciones de Nadhir Suárez Dúo el viernes a las 20 horas, Corazón de Melón el sábado a las 20.30, y el cierre de cada jornada con el DJ Gabriel Salazar en el escenario central.

Desde la Municipalidad se destacó que la Feria Semilla busca consolidar un espacio de encuentro ciudadano, producción local y entretenimiento, en un ambiente familiar y festivo que potencia la identidad cultural de Cipolletti.