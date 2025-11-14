Desde este viernes 14 y hasta el domingo 16 de noviembre, Cipolletti será sede de la Feria Semilla, una propuesta que fusiona gastronomía, lectura, escritura y arte, en el contexto de la Feria del Libro “Portales del Tiempo”. El acontecimiento se desarrollará en la Globa externa del patio del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado sobre Fernández Oro 57, con entrada libre y gratuita.

La feria contará con la participación de 30 productores regionales y 20 foodtrucks, que ofrecerán propuestas artesanales, opciones veggie, sin gluten, jugos naturales, tragos y Beer Truck con identidad patagónica. Además, se realizarán clases magistrales de cocina con chefs y referentes gastronómicos de la región y el país, en una experiencia pensada para todos los sentidos.

La grilla incluye nombres destacados como Iwao Komiyama, Mauricio Couly, Emma Leiva, Ezequiel González, Cinthia Zetone, Gabriela Martínez, Brenda Ottonelli, Cintia Luján, Marce Maidana, Almendra Guillier y la Escuela de Cocineros Patagónicos, entre otros. Las clases se realizarán el sábado y domingo en distintos horarios, con foco en productos regionales y técnicas de cocina consciente.

El domingo, la creadora de Semilla, Gabriela Martínez brindará una clase magistral

La propuesta “Lecturas y Sabores” busca unir el placer de una buena lectura con el disfrute de la cocina regional. “Habrá diversas propuestas para todos los gustos”, destacó Gaby Martínez, referente de Feria Semilla. Además, se sumará una acción especial de cocina y coctelería promovida por Punto Río Negro Provincia, para difundir los productos identitarios del territorio.

La Feria Semilla nació en 2015 en la estación de tren de Roca como un espacio de encuentro entre cocineros, productores y el público del Alto Valle.