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CORTE NOCTURNO

Cipolletti: Aguas Rionegrinas realizó trabajos nocturnos en la planta potabilizadora

El servicio de agua estuvo interrumpido desde las 23 del miércoles hasta la madrugada del jueves por tareas de mantenimiento. La prestación se normalizó una vez concluidos los trabajos técnicos

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 28 de mayo de 2026 a las 07:00
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Las tareas se realizaron en la planta potabilizadora principal de Cipolletti

La empresa Aguas Rionegrinas concretó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves trabajos de mantenimiento programados en la planta potabilizadora principal de Cipolletti, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de agua potable en toda la ciudad.

Las tareas comenzaron a las 23 horas del miércoles y se extendieron hasta las primeras horas de este jueves 28. Durante ese lapso, el servicio de agua estuvo interrumpido de manera preventiva, lo que generó un corte nocturno en distintos sectores de la ciudad. La normalización se produjo una vez concluidas las acciones técnicas en la planta potabilizadora.

Desde la empresa estatal se explicó que la decisión de realizar los trabajos en horario nocturno fue para minimizar las molestias a  los usuarios garantizando que las tareas de mantenimiento no afecten la rutina diaria. La intervención incluyó la revisión de los equipos de  limpieza de sistemas y también se hicieron ajustes en los procesos de potabilización, considerados necesarios para asegurar la calidad del suministro de agua.

Desde la compañía recordaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento integral que se ejecuta periódicamente en las plantas de la provincia, con el fin de sostener la prestación y anticipar posibles inconvenientes en el servicio. Asimismo, se informó que, ante dudas, consultas o reclamos, los vecinos cuentan con la línea gratuita 0800 999 24827 y el canal de WhatsApp 2920 402808, disponibles para atención directa. 

 

 

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