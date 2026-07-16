Tras los multitudinarios festejos por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial, Cipolletti comenzó la mañana con la ciudad totalmente limpia. El centro fue donde todos los vecinos se convocaron a festejar hasta la noche, cuando la gente comenzó a irse.

Con el trabajo de la Municipalidad, esta mañana la ciudad amaneció totalmente limpia para que la semana continúe con normalidad. El intendente Rodrigo Buteler aprovechó esto para celebrar el trabajo.

"Gran trabajo del equipo municipal de servicios públicos y protección civil para que la ciudad amanezca impecable después de los festejos de anoche."

Además se refirió a los festejos que contaron con un operativo policial de 100 efectivos, quienes lograron contener a tiempo los incidentes e intentos de robo.

"Con un operativo exitoso de la policía de Río Negro y el equipo de tránsito municipal antes, durante y después del triunfo de Argentina la gente festejó y pudo volver a casa sin ningún inconveniente", destacó Buteler.

Para el próximo domingo también se prevé otro gran operativo policial y mayor seguridad ya que en caso de festejos se espera una mayor convocatoria.