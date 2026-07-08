“Ojalá tengamos que hacer tres operativos de limpieza más”: tras los festejos, la Municipalidad dejó el Monumento impecable

La clasificación de la selección argentina a los cuartos de final de la Copa Mundial desató una multitudinaria celebración en el centro de la ciudad de Neuquén. Miles de vecinos se concentraron en la explanada del Monumento a San Martín para celebrar el triunfo, aunque la fiesta dejó como saldo una importante cantidad de residuos en la vía pública, lo que obligó al Municipio a desplegar un operativo especial de limpieza.

Las tareas comenzaron apenas finalizaron los festejos, que se extendieron durante unas cuatro horas. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que el operativo ya estaba previsto en caso de una victoria del seleccionado nacional.

Desde el Municipio destacaron el comportamiento de los asistentes y la colaboración de muchos vecinos en el cuidado del espacio público.

"Por la mañana decíamos: ojalá tengamos que salir a hacer un operativo de limpieza después del partido. Si ganaba Argentina, sabíamos que la Policía iba a desplegar un importante operativo de seguridad y nosotros íbamos a estar preparados para recibir a la gente que viniera a festejar", expresó el funcionario.

Haspert estimó que entre 15 mil y 20 mil personas participaron de la celebración y destacó el clima que predominó durante toda la jornada. "Hubo muchas familias, muchos chicos y un ambiente de mucha alegría. La idea era que fuera un festejo seguro, tranquilo y también limpio", señaló.

Cuadrillas municipales trabajaron durante la madrugada para retirar residuos y dejar limpio el centro tras los festejos.

Los vecinos colaboraron con la limpieza

El funcionario remarcó además que muchos asistentes colaboraron con el cuidado del espacio público. "Vimos a muchas personas juntar las latas que había en el piso. Incluso algunas ya habían ido preparadas para recolectar ese tipo de residuos", destacó.

Haspert destacó el comportamiento de los vecinos y el rápido operativo de limpieza realizado tras los festejos mundialistas.

Finalmente, aseguró que el objetivo del operativo se cumplió y que el sector quedó completamente limpio antes de las lluvias pronosticadas para las horas siguientes, evitando que los residuos fueran arrastrados hacia los desagües pluviales. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que la selección continúe avanzando en el Mundial: "Ojalá tengamos que hacer tres operativos de limpieza más", dijo, e invitó a los vecinos a seguir celebrando con responsabilidad y colaborando para mantener la ciudad limpia.

Además, invitó a los vecinos y vecinas a seguir celebrando con responsabilidad: “Festejen de forma tranquila y segura. Y súmense al canto: la basura, juntamos la basura, para que la ciudad esté cada día más limpia”.



