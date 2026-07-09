La celebración por el Día de la Independencia tuvo un momento cargado de simbolismo en Cipolletti. El intendente Rodrigo Buteler inauguró el nuevo puente de acceso al barrio Michi Michi, una obra que puso fin a un reclamo histórico de más de seis décadas y que, desde ahora, permitirá el ingreso seguro de ambulancias, bomberos y otros servicios esenciales a un sector donde viven alrededor de 50 familias.

La inauguración se convirtió en uno de los actos más significativos de la jornada patria. Mientras en distintos puntos del país se recordaban los 210 años de la Declaración de la Independencia, en el extremo norte de Cipolletti los vecinos celebraban otra forma de independencia: la de dejar atrás un aislamiento que durante generaciones condicionó su vida cotidiana.

Hasta este jueves, ingresar al barrio implicaba atravesar un viejo puente de madera y durmientes que representaba un riesgo permanente. La estructura apenas soportaba el paso de algunos vehículos y, frente a una emergencia, la situación podía transformarse en un verdadero drama. Las ambulancias no podían cruzar y los bomberos tampoco tenían acceso directo, obligando a improvisar traslados para asistir a personas enfermas o accidentadas.

Durante el acto, Buteler recordó que se trataba de una de las mayores deudas históricas que la ciudad mantenía con esa comunidad. Incluso compartió el testimonio de una vecina de 70 años que nació y creció en Michi Michi, reflejando que varias generaciones convivieron con el mismo problema sin encontrar una solución definitiva.

No podía entrar una ambulancia ni podían ingresar los bomberos. Cuando una persona se enfermaba, un patrullero debía cruzar por el puente para trasladarla hasta el otro lado del canal, donde recién esperaba la ambulancia

"Si hay reclamos y deudas históricas que teníamos con la comunidad de Cipolletti, una de las más importantes era el puente de Michi Michi", afirmó el jefe comunal al dirigirse a los vecinos que participaron de la inauguración.

Además, el intendente explicó que el antiguo acceso impedía la llegada de los servicios de emergencia cuando más se los necesitaba. "No podía entrar una ambulancia ni podían ingresar los bomberos. Cuando una persona se enfermaba, un patrullero debía cruzar por el puente para trasladarla hasta el otro lado del canal, donde recién esperaba la ambulancia", describió.

Por otra parte, Buteler remarcó que la obra fue ejecutada íntegramente por el Municipio, tanto en su financiamiento como en la construcción. Destacó el trabajo del personal de Obras Públicas y aseguró que la capacidad técnica del equipo permitió concretar una intervención largamente esperada sin recurrir a recursos externos.