El Municipio de Cipolletti llevó adelante la demolición de una construcción ubicada en Reconquista 355, en el barrio Almirante Brown, señalada por vecinos como un aguantadero donde se reunían delincuentes y se comercializaban drogas. El operativo contó con la participación del intendente Rodrigo Buteler, quien supervisó las tareas junto a personal municipal y fuerzas de seguridad.

La intervención se originó a partir de llamados de vecinos que alertaron sobre el estado de la vivienda y las actividades ilícitas que allí se desarrollaban. “Nos contactamos con los dueños y dijimos: tenemos que resolver. La construcción tiene peligro de derrumbe, todas las paredes están carcomidas”, explicó el jefe comunal.

Buteler destacó la importancia de recuperar espacios para la comunidad y garantizar el orden en la ciudad: “Estamos demoliendo un aguantadero. En el lugar hay venta de drogas y se reúnen delincuentes. Un aguantadero menos: el orden es fundamental para cualquier ciudad. Acá no se jode, al que vende drogas para los pibes lo perseguimos.”

El intendente subrayó que se trata de una propiedad privada que, una vez finalizadas las tareas, volverá a la familia propietaria. “Es el número 28 que desarmamos y devolvemos la tranquilidad al barrio”, señaló.

El intendente Rodrigo Buteler supervisó la demolición del aguantadero en el barrio Almirante Brown

La demolición fue celebrada por los vecinos del sector, quienes reclamaban desde hace tiempo una solución ante la inseguridad que generaba la presencia del inmueble. “Devolvemos la tranquilidad al barrio”, enfatizó Buteler, en referencia al compromiso del Municipio de intervenir en situaciones que afectan directamente la convivencia y la seguridad ciudadana.

El operativo es parte de una serie de acciones que el Municipio viene desarrollando para desarticular espacios utilizados como aguantaderos. Según datos oficiales, ya son 28 las construcciones demolidas en distintos barrios de Cipolletti, con el objetivo de reducir focos de inseguridad y devolver las propiedades a sus legítimos dueños.