Con el objetivo de iniciar un proceso de recuperación urbana en la ciudad, la Municipalidad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, lleva adelante un operativo intensivo que va de lunes a lunes para mejorar los sectores afectados por las intensas lluvias que se registraron durante las últimas semanas.

El sector de Servicios Públicos de la ciudad rionegrina aseguró que la maquinaria trabaja todos los días de la semana para arreglar calles de ripio y también para realizar limpieza de microbasurales.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero, explicó que la prioridad está puesta en recuperar la circulación en barrios y colectoras que sufrieron un deterioro considerable por las lluvias. Para eso, se realizan tareas de relleno y nivelado con material propio y áridos adquiridos especialmente para esta etapa.

Las condiciones del suelo también determinan el avance de los trabajos. Cuando las calles todavía permanecen húmedas, las máquinas deben esperar para evitar generar más barro y empeorar el estado de la calzada. En algunos sectores, los pozos son de gran profundidad y requieren varios viajes de batea para completar el relleno.

Otro problema que preocupa al municipio es la aparición constante de microbasurales. Desde Servicios Públicos indicaron que algunos puntos son limpiados y vuelven a acumular residuos pocos días después, especialmente por el depósito irregular de ramas y restos de poda.

Durante septiembre seguirá el programa Cipolletti Limpia, destinado al retiro de ramas, residuos voluminosos y otros desechos. La próxima etapa abarca el resto del barrio Luis Piedrabuena hasta la zona de Venezuela, por lo que se pidió a los vecinos respetar el cronograma establecido para cada sector.

Durante las jornadas de mayores precipitaciones, el municipio puso a disposición cinco camiones desobstructores y motobombas para retirar el agua acumulada en distintos barrios, en coordinación con Protección Civil.

Con la llegada de temperaturas más altas teniendo en cuenta que faltan pocas horas para el comienzo de septiembre, además comenzaron las tareas de mantenimiento de plazas y espacios verdes. Los trabajos incluyen corte de césped, uso de motoguadañas, reparación de senderos y limpieza de distintos sectores. Además, personal municipal colaboró con el Consorcio de Riego en la limpieza de canales afectados por el barro y los residuos.

Por otra parte, Artero recordó que la poda del arbolado urbano requiere autorización municipal. Advirtió especialmente sobre las mutilaciones de árboles y señaló que quienes realicen podas sin autorización pueden recibir multas. También indicó que quienes realizan estas tareas deben estar matriculados y capacitados.



