El barrio Puente 83 de Cipolletti vivió este martes una jornada histórica: 70 familias ya cuentan con gas natural en sus hogares, tras la inauguración de una obra que demandó más de $599 millones de inversión provincial y que fue ejecutada por la empresa SYLPA SRL. La nueva red, de aproximadamente 5.000 metros de cañerías, tiene además capacidad para alcanzar a 196 familias adicionales, una vez que Camuzzi complete las obras complementarias previstas.

El gobernador Alberto Weretilneck recordó que el proyecto requirió un proceso previo de ordenamiento de tierras y regularización de terrenos. “Hay obras que son las que necesitan nuestros vecinos, y esas son las más importantes. Una obra de gas, de electricidad o de agua cambia definitivamente la vida de la gente. Por eso para nosotros es una alegría enorme poder inaugurarla”, expresó.

El intendente Rodrigo Buteler destacó el rol de la comunidad en la concreción del proyecto. “Quiero agradecer a todos los vecinos de Puente 83 y a la comisión, porque fueron los que no aflojaron nunca. Siempre estuvieron ahí, tocando puertas y trabajando por el barrio, buscando mejorar la calidad de vida de las familias que nacieron, se criaron y eligieron vivir acá. Hoy ese trabajo tiene una respuesta concreta: el gas llegó definitivamente a Puente 83”, afirmó.

Buteler agradeció a los vecinos por su lucha

La obra incluyó intervenciones especiales para atravesar la ruta, las vías del ferrocarril y el canal. Más allá de los aspectos técnicos, el impacto es inmediato: las familias dejan atrás la leña y la electricidad para calefaccionarse, cocinar y disponer de agua caliente. “Lograron esto que es tener algo fundamental como el gas. Una lucha histórica”, agregó Buteler.

El intendente adelantó que el barrio continuará sumando infraestructura: en poco tiempo se pondrá en marcha el alumbrado público, la iluminación de la ciclovía hasta Puente 83 y de la Ruta 65, además de otra obra de gas en Labraña. La empresa Camuzzi realizó el encendido oficial del servicio, consolidando un paso clave en el Plan Gas Rionegrino, que busca extender la red en toda la provincia.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren y vecinos del barrio. Después de más de 60 años de espera, Puente 83 suma un servicio esencial que mejora la vida cotidiana y marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo urbano.