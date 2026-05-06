El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) anunció la apertura de una licitación estratégica para la concesión del servicio gastronómico en su complejo turístico de Villa la Angostura. La convocatoria busca atraer propuestas sólidas que lideren la recuperación y jerarquización de este espacio ubicado a los pies de la residencia de El Messidor y con acceso directo a la costa del lago Nahuel Huapi.

El proyecto representa una oportunidad excepcional dentro del sector, dado el valor paisajístico y la ubicación privilegiada del predio en la región de los Lagos. El objetivo principal es la puesta en valor integral de las instalaciones para ofrecer un servicio de alta calidad tanto a los afiliados (con beneficios exclusivos), como al turismo general.

La gestión del proceso se realizará a través de la plataforma CO.DI.NEU, el sistema de contrataciones del Estado provincial, asegurando la trazabilidad y el acceso a la información para todos los interesados.

Para garantizar que los oferentes puedan proyectar mejoras adecuadas a la infraestructura actual, se estableció un cronograma que inicia con el reconocimiento del lugar. Las visitas a las instalaciones comenzarán el 21 de mayo y se extenderán por un período de 20 días.

La apertura de ofertas se llevará a cabo el 27 de julio. Los interesados en participar del proceso de licitación, pueden acceder a los pliegos a través de la página web de CO.DI.NEU: www.codi.neuquen.gob.ar.



