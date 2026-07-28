Un adolescente de 14 años permanece en estado crítico luego de sufrir graves quemaduras en el incendio que consumió su vivienda en el barrio San Martín de Roca. El joven, identificado como Alan, presenta lesiones en el 90% de la superficie corporal y será trasladado en las próximas horas al Hospital Garrahan de Buenos Aires mediante un vuelo sanitario, siempre que su estado clínico lo permita.

El último parte médico del hospital López Lima confirmó que Alan permanece en estado hipercrítico pero estabilizado para ser trasladado al Hospital Garrahan. El joven continúa en respirador, bajo coma inducido y con drogas para aumentar la presión arterial, mientras se aguarda la confirmación de la llegada del vuelo sanitario que permitirá su derivación.

El incendio se registró alrededor de las 13 horas en una vivienda ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800. Según información del SIARME, el fuego se habría iniciado en un pequeño taller mecánico situado en la parte trasera del inmueble y luego se propagó rápidamente hacia la casa, donde se encontraba el adolescente. Personal policial y familiares lograron rescatarlo y trasladarlo de urgencia al hospital, mientras que una mujer adulta sufrió quemaduras leves y heridas cortantes al intentar ingresar al domicilio, aunque no requirió derivación.

La tragedia dejó a la familia con pérdidas materiales totales, lo que motivó el inicio de una campaña solidaria para acompañar la recuperación del joven. La colecta busca cubrir los gastos de estadía en Buenos Aires, medicación y cuidados intensivos que Alan necesitará durante su tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes económicos al alias ayudemos.alan, a nombre de Agustin Luciano Segura. Además, se solicita ayuda con ropa, alimentos y elementos de primera necesidad para la familia, que perdió todo en el incendio.

La comunidad también fue invitada a acompañar con oraciones por la salud del joven, mientras continúa la lucha por su recuperación en un cuadro de extrema gravedad.