La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, visitó los estudios de AM550 y, en diálogo con los periodistas Pancho Casado y Vanesa Miyar en el programa Informe Semanal, detalló el avance del plan vial provincial, las fuentes de financiamiento y las principales obras en marcha.

Durante la entrevista, la funcionaria remarcó que la provincia combina distintas estrategias para sostener el desarrollo de infraestructura. “Estamos trabajando con fondos de distintos organismos, pero también con fondos propios de todos los neuquinos y neuquinas. Hay una decisión política de nuestro gobernador de invertir en infraestructura, porque creemos que es el desarrollo para pensar en otras economías”, afirmó.

Planificación y financiamiento

Bertoldi explicó que uno de los ejes centrales es la planificación a largo plazo, presentada recientemente en Washington. “Todo el plan que presentamos tenía que ver con eso, con que en Neuquén se está planificando. Hay una decisión de por dónde ir, qué se quiere y básicamente lo que se busca es lograr conectividad”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es integrar el territorio: “No pensar distritos aislados, sino que haya una cohesión territorial, porque además estamos convencidos de que si hay vinculación entre las distintas localidades y los circuitos, se genera también una dinamización de la economía, de la creación del empleo y del turismo”.

Sobre el financiamiento, indicó que podría haber apoyo internacional, aunque aclaró que no es la única vía: “Puede ser que se reciba financiamiento, pero también están previstas obras con acuerdos, como en el caso de Cortaderas con YPF, que está en tres etapas distintas”.

Además, destacó que el contexto fiscal es clave para atraer inversiones: “Esta posibilidad surge gracias a que hay un orden fiscal en la provincia. Sin ese orden fiscal, ningún organismo estaría sentándose a querer invertir en la provincia de Neuquén”.

Obras viales y puntos críticos

La ministra detalló avances en rutas estratégicas, como la 67, cuya duplicación ya comenzó con fondos provinciales. También se refirió a la obra de la ruta por Cortaderas, que permitirá mejorar la conectividad hacia el norte neuquino. “Es maravillosa. Te ahorrás 100 kilómetros y evitás pasar por Zapala”, explicó.

“Si lo dimensionamos en el tiempo, tantos años nuestros vecinos del norte tuvieron que hacer toda esa vuelta. También es una cuestión de equidad territorial”, agregó.

En cuanto a la región de la Confluencia, anticipó intervenciones clave. “Estamos trabajando en un proyecto ejecutivo que vamos a finalizar entre abril y mayo, con distintas intervenciones como las rotondas de la Ruta 7 y la 51, y también en la Autovía Norte, en el sector de Casimiro Gómez”, indicó.

Sobre este último punto, fue contundente: “Hay que mejorarlo sí o sí y hay que terminar la duplicación, porque hoy se genera un tapón al pasar de dos vías a una, en una zona que además está en malas condiciones, sin iluminación ni cartelería”.

También adelantó obras para descomprimir el tránsito: “Queremos mejorar la conexión entre la Ruta 7 y la 67, por ejemplo a través de calle Benito Machado, para fomentar el uso de la traza por la meseta”.

Infraestructura, turismo y desarrollo

Bertoldi vinculó directamente la infraestructura vial con el crecimiento del turismo en la provincia. “El 85% del turismo que llega a Neuquén lo hace por vías terrestres. El sistema vial no solo acompaña al turismo, sino que lo sostiene”, afirmó.

“Es importante que quienes nos visiten tengan una buena experiencia desde el primer momento”, destacó.

La ministra también destacó la magnitud del plan en ejecución: “Hoy estamos interviniendo o próximos a intervenir 1.161 kilómetros entre pavimentación nueva y repavimentación. Cuando asumimos en 2023 había 1.200 kilómetros asfaltados, es decir que en cuatro años vamos a intervenir prácticamente el mismo volumen que se hizo en toda la historia de la provincia”.

Obras delegadas y nuevos esquemas

Otro de los puntos abordados fue el sistema de obras delegadas a municipios. “Lo implementamos para dinamizar la construcción y hacer más obras en menos tiempo. La provincia financia, pero el municipio licita y ejecuta”, explicó.

Como ejemplo, mencionó recientes acuerdos con distintas localidades, como la construcción de un polideportivo en Senillosa y obras en Rincón de los Sauces y Aluminé.

Evaluación de peajes

Por último, se refirió a la posibilidad de implementar peajes en zonas específicas. “No sería para los neuquinos, sino para las empresas y los camiones pesados que generan el mayor desgaste en rutas vinculadas a la actividad de Vaca Muerta”, explicó.

En ese sentido, consideró que se trata de una medida en análisis: “El vecino no tiene por qué pagar el deterioro de una ruta cuando es producto de una actividad privada”.

Para cerrar, Bertoldi destacó el nivel de las obras en ejecución: “Se están haciendo obras de muy buena calidad y creo que eso es algo que vamos a recuperar: ese orgullo neuquino”.

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