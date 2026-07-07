Cloacas, asfalto y redes de gas: las obras públicas que avanzan en Centenario

Gracias al acompañamiento económico del Gobierno de Neuquén, la localidad de Centenario avanza en el desarrollo de obras de servicios públicos entre las que se destacan cloacas, asfalto y redes de gas. Así lo afirmó el intendente Esteban Cimolai en diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

Con respecto a las obras cloacales explicó: “Empezamos la gestión con una ampliación de la planta que fue un trabajo muy bueno que se venía haciendo y nos permite hacer obras récord. Básicamente en los troncales principales se terminó el recambio de ingeniería de Calle 20, que era un troncal fundamental donde el caño de impulsión era mucho más grande que el de gravedad, lo que producía derrames constantes en el sector rural de Centenario”.

En ese sentido continuó: “Está en un 85% el troncal principal de Calle 7 que es una obra que beneficiará a 6.000 familias. Además empezaremos la conexión con barrios que tenían red interna, pero no había un destino final, y empezaremos con las redes de distintos barrios de la localidad a la vera de la Ruta 7, que es un lugar donde hace años se pide por el servicio”.

“Paralelamente se está terminando el conector de zona sur que es de 6.500 metros de caño de 3/15 que permitirá conectar a doce barrios de la localidad y estamos en proceso de contratación; también dos obras en Primeros Pobladores y una de cloacas de un barrio para 500 familias”, dijo Cimolai.

Por otro lado, Esteban Cimolai se refirió al convenio que firmó ayer con el gobernador Rolando Figueroa para asfaltar más calles en el casco urbano de la ciudad.

“Estamos haciendo obras de infraestructura importantes con el acompañamiento de la Provincia, terminamos el asfalto en algunos barrios y ahora se suman dos nuevos para completar el circuito del casco urbano histórico en cuanto al pavimento; además habrá recambio de cañerías y obras pluviales para cada vez que llueve”, comentó en diálogo con AM550.

Además manifestó: “En lo que llevamos de gestión tenemos $31.000 millones invertidos en obras, hemos solucionado el tema del agua que era un problema histórico, estamos a punto de construir un nuevo tanque almacenador de agua, armamos plantas potabilizadores, también acueductos que eran importantes”.

Sobre la misma línea comentó: “Estamos dentro del plan de abastecimiento desde el lago Mari Menuco pero queremos estar más preparados y por eso la incorporación de un tanque”.

Acerca de las obras de redes de gas, el intendente de Centenario indicó: “Entre la 67 y la Traful se están haciendo las obras, se hizo una obra en Traful y estamos buscando el financiamiento para terminar la obra pluvial, creemos que debe continuar y es una prioridad, pero hablamos de más de $11.000 millones que deben invertirse”.

“Se hizo la vinculación de la Ruta 7 con la 67, eso está en proceso de contratación y une dichas rutas. El pavimento de la Benito Machado ayudará y la ampliación de la 67 para llegar a la rotonda”, explicó en el programa La Mañana es de la Primera.

“Sabemos que nos tocó asumir en un momento complejo para hacer las obras que no se ven, pero que son necesarias, ahora estamos con este plan vial que es necesario en cuanto a su mantenimiento. Empezamos a cosechar lo sembrado”, concluyó Cimolai.

La entrevista completa