Un histórico plan de asfalto transformará 32 cuadras de Centenario

La Provincia de Neuquén financiará la pavimentación de 32 cuadras en Centenario mediante un convenio firmado este lunes entre el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Esteban Cimolai.

El acuerdo contempla un aporte reintegrable de hasta $3.200 millones, mientras que el municipio aportará 57 millones de pesos con recursos propios para completar la inversión. Las obras incluyen el pavimento de la calle Aníbal Verón y calles adyacentes, además del acceso Ingeniero Luis Rozza-Loteo Vallejos.

Actualmente el convenio quedó firmado y resta la suscripción del convenio específico que habilitará los desembolsos provinciales y el inicio del proceso administrativo para ejecutar las obras.

El proyecto incluye dos sectores estratégicos

Los trabajos abarcarán:

Pavimento urbano y obras complementarias de la calle Aníbal Verón y calles adyacentes.

Pavimentación del acceso Ingeniero Luis Rozza-Loteo Vallejos.

En conjunto representan la ejecución de 32 cuadras de asfalto, una mejora que apunta a optimizar la circulación, reducir costos de mantenimiento vial y mejorar la accesibilidad de distintos barrios.

Cómo será el financiamiento

El convenio establece que la Provincia realizará un aporte reintegrable de hasta $3.200 millones.

Los desembolsos no serán automáticos: deberán formalizarse mediante un convenio específico que firmarán ambas partes junto al Ministerio de Economía, Producción e Industria, de acuerdo con la disponibilidad financiera del Tesoro provincial.

Por su parte, la Municipalidad será responsable de:

el diseño de los proyectos;

la contratación de las obras;

la inspección técnica;

el mantenimiento posterior del pavimento.

Un plan que surge de los Pactos de Gobernanza

La obra se enmarca en el Programa de Infraestructura para Gobiernos Locales, impulsado tras la firma del Pacto de Gobernanza "Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo", suscripto el 20 de febrero de 2024.

Posteriormente, el 16 de diciembre de 2024, Provincia y municipios renovaron ese compromiso mediante el Pacto de Gobernanza II, que busca fortalecer la cooperación institucional, mejorar la distribución de recursos y priorizar inversiones con impacto directo sobre la calidad de vida.

El impacto para los vecinos de Centenario

Aunque el convenio se centra en obras viales, el beneficio esperado va más allá del asfalto.

La pavimentación permitirá:

mejorar la circulación vehicular;

facilitar el acceso a distintos barrios;

reducir el deterioro de calles de ripio;

optimizar el escurrimiento pluvial mediante obras complementarias;

aumentar la conectividad urbana.

Además, estos sectores podrán acompañar futuros desarrollos urbanos y facilitar la prestación de servicios públicos.

Continúa una política de inversión en infraestructura

Esta nueva inversión se suma a otras obras que la Provincia viene ejecutando junto al municipio de Centenario durante los últimos meses, entre ellas ampliaciones de redes de gas, agua potable, cloacas, infraestructura educativa y nuevos proyectos de urbanización.

El Gobierno provincial sostiene que estas inversiones forman parte de una estrategia para reducir el déficit histórico de infraestructura mediante acuerdos de financiamiento con los gobiernos locales.