Momentos de incertidumbre y largas horas de espera vivieron los pasajeros de un colectivo de la empresa Líder que quedó varado durante la noche del miércoles en la zona de Pampa Tril, a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional 40. La unidad sufrió un desperfecto luego de quedar enterrada en el camino, dejando a decenas de viajeros sin poder continuar su recorrido.

El inconveniente se produjo alrededor de las 22, cuando el vehículo quedó inmovilizado en un sector de difícil acceso. A bordo viajaba una importante cantidad de pasajeros, quienes debieron permanecer en el lugar mientras se organizaba el operativo para asistir a la unidad.

La situación recién se normalizó cerca de las 3 de la mañana, tras una extensa espera de los viajeros.

Para resolver la situación fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil y de una motoniveladora de la Municipalidad local. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a las condiciones del terreno y a la complejidad de liberar el colectivo sin provocar mayores daños.

Recién cerca de las 3 de la madrugada el operativo logró destrabar la unidad y normalizar la situación. De esta manera, los pasajeros permanecieron más de cinco horas a la espera de poder retomar el viaje, en medio de una extensa demora que alteró por completo el cronograma previsto.



