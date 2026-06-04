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Larga espera en el norte neuquino

Un colectivo repleto de pasajeros quedó enterrado durante varias horas: lo tuvo que sacar una motoniveladora

El colectivo de la empresa Líder quedó enterrado en la zona de Pampa Tril y sufrió una rotura que obligó a desplegar un operativo de rescate. Los pasajeros permanecieron más de cinco horas varados hasta que la unidad pudo ser liberada.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 04 de junio de 2026 a las 09:03
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Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil y personal municipal trabajaron durante toda la madrugada para asistir al vehículo.

Momentos de incertidumbre y largas horas de espera vivieron los pasajeros de un colectivo de la empresa Líder que quedó varado durante la noche del miércoles en la zona de Pampa Tril, a unos tres kilómetros de la Ruta Nacional 40. La unidad sufrió un desperfecto luego de quedar enterrada en el camino, dejando a decenas de viajeros sin poder continuar su recorrido.

El inconveniente se produjo alrededor de las 22, cuando el vehículo quedó inmovilizado en un sector de difícil acceso. A bordo viajaba una importante cantidad de pasajeros, quienes debieron permanecer en el lugar mientras se organizaba el operativo para asistir a la unidad.

La situación recién se normalizó cerca de las 3 de la mañana, tras una extensa espera de los viajeros.

Para resolver la situación fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil y de una motoniveladora de la Municipalidad local. Las tareas se extendieron durante varias horas debido a las condiciones del terreno y a la complejidad de liberar el colectivo sin provocar mayores daños.

Recién cerca de las 3 de la madrugada el operativo logró destrabar la unidad y normalizar la situación. De esta manera, los pasajeros permanecieron más de cinco horas a la espera de poder retomar el viaje, en medio de una extensa demora que alteró por completo el cronograma previsto.


 

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