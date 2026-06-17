Este jueves, de 11 a 13, se llevará a cabo una nueva jornada de capacitación sobre el correcto uso y colocación de cadenas para nieve, una actividad gratuita impulsada por la Policía de Neuquén y destinada a todas las personas que quieran adquirir herramientas para una conducción más segura durante la temporada invernal.

La capacitación se desarrollará en la Plaza de Armas de la Jefatura de Policía, ubicada en calle Richieri 775 de la ciudad de Neuquén. La propuesta está a cargo del personal de la División Transporte y Mantenimiento, que este miércoles realizó la primera jornada de formación dirigida al personal policial.

Durante la jornada, los participantes podrán aprender qué tipo de cadenas utilizar según el vehículo.

Durante los encuentros, los instructores explicarán las dificultades que pueden presentarse en rutas afectadas por nieve, hielo y bajas temperaturas. Además, brindarán información sobre los diferentes tipos de cadenas según cada vehículo, los elementos necesarios para su correcta instalación y las medidas de seguridad fundamentales al momento de circular.

Este miércoles se realizó la primera jornada destinada al personal policial sobre uso de cadenas.

Desde la fuerza destacaron que la iniciativa busca prevenir siniestros viales y preparar tanto a efectivos policiales como a vecinos ante las condiciones climáticas propias del invierno neuquino. Por ese motivo, invitaron a la comunidad a participar de la segunda jornada y aprender una práctica esencial para quienes transitan por caminos de montaña o zonas con presencia de nieve.