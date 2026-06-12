“Está nevando y tenemos bastante viento blanco”: Vialidad Nacional alertó sobre las condiciones extremas en la cordillera

Este viernes, el tránsito en la Ruta Nacional 40 y otros tramos cordilleranos se encuentra con restricciones debido a las intensas precipitaciones y nevadas en la región. Desde Vialidad Nacional confirmaron que todos los tramos son transitables con precaución, excepto el paso internacional Pino Hachado, que permanecerá cerrado durante toda la jornada por acumulación de nieve y fuertes ráfagas de viento blanco.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Ailen Vega, prensa de Vialidad Nacional, detalló: “Todos los tramos se encuentran transitables con precaución, excepto Pino Hachado, que va a estar cerrado durante toda la jornada porque hay nieve acumulada, está nevando y además tenemos bastante viento blanco”.

Desmoronamiento en Siete Lagos ya fue despejado

Vega también informó sobre un desmoronamiento ocurrido durante la madrugada en el tramo de Siete Lagos. “Tuvimos un desmoronamiento esta madrugada, pero ya la ruta quedó completamente despejada. Los equipos están trabajando desde temprano en el tramo. Esto es propio de las lluvias intensas que estamos teniendo en toda la zona”.

Hubo un desmoronamiento en la ruta de Siete Lagos. Vialidad Nacional ya despejó el camino.

La trabajadora agregó que las condiciones climáticas en San Martín de los Andes y el tramo de Siete Lagos son complicadas: lluvias y nevadas de variada intensidad, junto con fuertes vientos que dificultan la circulación. Sobre el paso Pino Hachado, indicó: “Los equipos subieron y las condiciones de seguridad no están dadas para que se pueda habilitar el paso”.

Recomendaciones a los conductores

Vega insistió en la importancia de consultar los canales oficiales antes de salir a la ruta y de extremar precauciones: “Verificar los canales oficiales de comunicación antes de salir a la ruta y tomar las precauciones propias de las alertas meteorológicas que estamos teniendo”.

Asimismo, recordó que la portación de cadenas físicas es obligatoria en rutas nacionales y que su uso es fundamental ante la posibilidad de nevadas inesperadas en cualquier tramo de la zona cordillerana. “Es necesario contar con las cadenas propias del tamaño adecuado y en buenas condiciones”, señaló.

Estado de rutas y pasos internacionales

RN 40 - Siete Lagos: transitables con precaución, nevadas en algunos sectores

RN 231 - Cardenal Samoré: habilitada de 9 a 19

RN 242 - Pino Hachado: cerrado de 9 a 18

Se recuerda a los conductores que pueden consultar el estado completo de rutas nacionales en la provincia en www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.