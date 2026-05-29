La Dirección Nacional de Vialidad informó sobre el estado de las rutas en la provincia de Neuquén, ante el descenso de las temperaturas que podría provocar la formación de hielo, especialmente en la zona cordillerana. Según el organismo, todos los tramos se encuentran transitables, aunque se recomienda extremar la precaución.

La visibilidad se encuentra reducida debido a bancos de niebla en varios sectores: en la Ruta Nacional 22, entre Arroyito, Cutral Co y Zapala; en la Ruta 237, en Villa El Chocón, Piedra del Águila, Collón Curá y Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la Ruta 40; y en el mismo trayecto, entre Villa La Angostura, el empalme con la Ruta 231 y Siete Lagos.

En cuanto a los pasos internacionales, el Cardenal Samoré permanece habilitado de 9 a 19, mientras que Pino Hachado se encuentra abierto de 90 a 18. Desde Vialidad Nacional recuerdan que es obligatorio portar cadenas físicas para circular por rutas nacionales en condiciones invernales.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus viajes con antelación, reducir la velocidad y mantener distancia prudencial con otros vehículos, especialmente en tramos con visibilidad reducida o riesgo de hielo.

Para consultar el estado completo y actualizado de las rutas nacionales en la provincia, los usuarios pueden acceder al portal oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.