Las vacaciones de invierno llegan a su fin, pero dejaron un movimiento que se hizo sentir en hoteles, restaurantes, cafeterías y espacios recreativos de la ciudad. A pocos días de cerrar el receso escolar en Neuquén y el Alto Valle, el balance muestra una temporada con alta ocupación turística y miles de visitantes que eligieron la capital para pasar unos días.

El dato más destacado fue el crecimiento de la ocupación hotelera. Tras una primera semana con un promedio del 60%, la segunda alcanzó el 80%, un porcentaje que refleja el intenso movimiento registrado durante los días de mayor afluencia.

"El balance es muy positivo", resumió el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol.

Una ciudad que recibió a miles de visitantes

Aunque el informe definitivo todavía se encuentra en elaboración, los números ya permiten dimensionar el impacto de la temporada.

Hasta el momento se contabilizan cerca de 42 mil pernoctes y un gasto turístico estimado en alrededor de 5 mil millones de pesos, cifras que muestran el movimiento que generó el receso invernal en distintos sectores de la economía local.

Desde el municipio también destacaron la respuesta que tuvieron las distintas propuestas organizadas durante estas semanas, como la Semana Gastronómica y la Semana de la Pastelería, que convocaron tanto a turistas como a familias neuquinas.

El cierre será con sabor a chocolate, café y pastelería

El broche de oro llegará este sábado 25 de julio con una nueva edición del Salón de la Pastelería, que se desarrollará entre las 12 y las 17 en el estacionamiento de Península Hiroki.

La propuesta será gratuita y al aire libre, con una gran carpa calefaccionada para disfrutar de la jornada incluso si las temperaturas vuelven a bajar.

Más de una docena de emprendimientos locales ofrecerán tortas, tartas, alfajores, cookies, chocolates, panificados y distintas especialidades artesanales, además de opciones veganas y productos libres de gluten. También habrá cafés de especialidad, chocolate caliente, licuados y food trucks.

"Hay 12 expresiones de la repostería y la pastelería de la ciudad que van a estar allí, en Hiroki", destacó Cayol.

Mucho más que una feria gastronómica

La jornada incluirá espectáculos de magia, juegos para las infancias, espacios de arte y actividades recreativas pensadas para disfrutar en familia.

Además, quienes deseen recorrer la Península Hiroki podrán participar de visitas guiadas que saldrán aproximadamente cada media hora durante toda la tarde.

Para facilitar el acceso, el predio contará con servicio del colectivo eléctrico, cuya línea 32 —identificable en la aplicación Cole— llega hasta la entrada del espacio con una frecuencia cercana a los 30 minutos.

Una despedida para seguir disfrutando la ciudad

Aunque las vacaciones llegan a su fin para miles de estudiantes de la región, la ciudad todavía espera visitantes de otras provincias que continúan en receso escolar.

Con ese panorama, el movimiento turístico podría mantenerse durante los próximos días antes de cerrar definitivamente una temporada que dejó cifras alentadoras y una agenda cargada de actividades para quienes eligieron disfrutar el invierno sin salir de Neuquén.