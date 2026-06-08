La Municipalidad de Neuquén puso en marcha la obra de red cloacal en el sector El Trébol y la Cooperativa de Enfermería, al oeste de la ciudad. Los trabajos alcanzarán a 211 lotes, demandarán una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 120 días.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, destacó que los trabajos contemplan la instalación de más de 21.000 metros de red y la intervención en más de 20 cuadras del sector. “Aquí son 211 familias que van a ser beneficiadas con las conexiones domiciliarias, es decir, la extensión de red domiciliaria que no teníamos en este lugar”, afirmó.

La funcionaria explicó además que la obra incluye la ampliación del sistema de impulsión existente: “Vamos a reforzar su troncal, llevamos un caño de 110 milímetros a 300 milímetros, justamente para poder incorporar a todas estas familias al sistema que tenemos en la ciudad”.

Pasqualini informó que los trabajos demandarán aproximadamente 120 días y requerirán una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, confirmó que las tareas ya comenzaron y explicó que previamente se completó la aprobación de los planos por parte del EPAS, un paso necesario para iniciar la ejecución del proyecto.

En diálogo con AM550 La Primera Mañana, Bruno explicó que "sste contrato que tenemos hoy vigente es para terminar las cloacas. Una vez terminadas las cloacas, habrá el proceso de licitación y demás para comenzar con lo que es pavimento. No es el mismo contrato".

También aclaró que "hay algunos sectores en desarrollo que están eh llevando adelante los loteadores el tema de las redes y bueno, el resto de la del sector que está fuera de estas cuadras que tenemos está servido, pero lo que falta tienen los loteadores el desarrollo."

La obra se desarrolla en el sector ubicado desde la intersección de El Trébol y Necochea hacia el oeste. Bruno detalló que los trabajos incluyen el reemplazo de un colector troncal actualmente en funcionamiento. “Se va a trabajar con el reemplazo de un troncal para poder vincular todo este sector con el bombeo existente del sistema cloacal que tiene la ciudad”, explicó.

Explicó más adelante que, además de las conexiones domiciliarias, se ampliará la capacidad de transporte de los líquidos cloacales hacia la colectora del oeste acompañando el crecimiento de este sector de la ciudad.

La funcionaria aclaró que el contrato contempla exclusivamente la red cloacal, ya que el sector cuenta con servicio de gas. “Sería el último servicio que estaba faltando”, detalló.

Respecto al futuro del sector, Bruno adelantó que una vez finalizada la red cloacal se evaluará avanzar con nuevas mejoras urbanas. “Seguramente, una vez terminada esta obra, se va a planificar el asfalto, porque el objetivo es ir completando los diferentes barrios de la ciudad”, concluyó.