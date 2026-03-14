Gran parte de la provincia de Neuquén se prepara para un fin de semana con clima inestable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias intensas en la zona cordillerana y por viento fuerte en distintos sectores del territorio, en un escenario que se extenderá durante varios días.

El fenómeno está vinculado al avance de un sistema frontal proveniente del Pacífico que traerá precipitaciones persistentes, aumento de la nubosidad y ráfagas intensas, especialmente en áreas de montaña.

Lluvias persistentes en la cordillera neuquina

Las condiciones más exigentes se esperan en la franja cordillerana, donde los acumulados de agua podrían ubicarse entre 70 y 120 milímetros. Allí el pronóstico anticipa lluvias durante buena parte de las jornadas y viento del oeste con ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 70 kilómetros por hora.

El área más comprometida se ubica en el extremo sur provincial, en el departamento Los Lagos, donde rige una advertencia meteorológica de mayor intensidad debido al volumen de precipitaciones previsto.

En estas zonas de montaña, la combinación de lluvias continuas y viento puede generar complicaciones en rutas y visibilidad reducida, sobre todo en caminos que conectan localidades turísticas de la cordillera neuquina.

El viento también se sentirá en valles y meseta

Mientras tanto, en los valles y sectores centrales de Neuquén el protagonista será el viento. Las corrientes del oeste y sudoeste podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que en algunos sectores podrían acercarse a los 100 km/h.

En Neuquén capital el sábado se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 27 grados. El viento irá en aumento hacia la noche, con ráfagas que podrían rondar los 78 km/h.

En el centro de la provincia, la jornada comenzará más fresca, con mínimas cercanas a 9 grados y máximas que podrían llegar a 23 grados durante la tarde. Hacia la noche aumentará la nubosidad y no se descarta inestabilidad.

El norte neuquino tendrá temperaturas más elevadas

En contraste, el norte provincial mostrará temperaturas más templadas durante el día. Allí se esperan mínimas cercanas a 12 grados y máximas que podrían trepar hasta 26 grados. Sin embargo, el ingreso del sistema frontal también podría generar tormentas aisladas hacia la noche, acompañadas por ráfagas de viento.

Las autoridades recomiendan precaución

Ante este panorama, los organismos de emergencia recomiendan circular con precaución, sobre todo en rutas de la cordillera donde la lluvia puede afectar la visibilidad y el estado del camino. También aconsejan evitar actividades al aire libre durante las ráfagas fuertes, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico indica que el domingo continuará la inestabilidad en sectores de montaña y se espera un leve descenso de la temperatura en la región de la Confluencia, mientras el viento seguirá presente en distintos puntos de la provincia.