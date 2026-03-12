La próxima edición del evento "Apertura Vendimia" contará con una cobertura especial en vivo desde la Bodega Malma, lo que permitirá que el público pueda seguir cada momento de la experiencia más allá de quienes asistan de manera presencial. La transmisión buscará reflejar el espíritu del encuentro, combinando la propuesta cultural, el entorno natural y la participación del público que cada año se suma a esta iniciativa.

En este contexto, Prima Multimedios tendrá una participación destacada con una cobertura en tiempo real a través del programa “Tardes de Primera”, conducido por Huguex Cabrera y Vanesa Cruciani. Durante la transmisión se mostrarán distintos aspectos del evento desde adentro: el clima del encuentro, la música en vivo, el paisaje de la bodega y las sensaciones de los asistentes, generando una experiencia cercana para quienes lo sigan a distancia.

La señal del programa podrá verse y escucharse a través de Canal 24/7, además de su emisión radial por AM550 y FM 90.7. A esto se sumará la transmisión digital mediante la plataforma Twitch, a través de la cuenta CN247.TV, lo que permitirá ampliar el alcance hacia audiencias que consumen contenidos en streaming.

Además, la cobertura se complementará con contenidos especiales para redes sociales, con imágenes, entrevistas y momentos destacados del evento, acercando la experiencia tanto a turistas como a personas interesadas en conocer la propuesta y participar en futuras ediciones.

De esta manera, la transmisión en vivo y la difusión multiplataforma apuntan a potenciar la visibilidad del evento, ampliando su llegada a distintos públicos y consolidándolo como una de las propuestas culturales y turísticas destacadas del cierre del verano en la región.