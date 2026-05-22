En el marco del feriado por el Día de la Revolución de Mayo, la Municipalidad de Neuquén anunció cómo funcionarán los servicios este lunes 25 de mayo. Información de utilidad para quienes se queden en esta capital durante la fecha patria.

Cómo funcionarán los servicios durante el feriado de este lunes 25 de mayo en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén dio a conocer el esquema de servicios que regirá durante el fin de semana largo, con cambios en el transporte público, atención reducida en algunas dependencias y guardias especiales para asistencia social y emergencias.

Entre los servicios más importantes para vecinos y turistas, se confirmó que la recolección de residuos funcionará con normalidad durante toda la jornada, mientras que el transporte público circulará con frecuencia de domingo y feriado.

Qué servicios funcionarán y cuáles tendrán cambios

Desde el municipio detallaron que el Sistema de Estacionamiento Medido (SAEM) no estará operativo, por lo que no se cobrará estacionamiento en las zonas alcanzadas habitualmente por el sistema.

Además, los Centros de Transferencia permanecerán cerrados durante la jornada, por lo que se recomendó a los vecinos evitar trasladar residuos voluminosos o reciclables hasta la reanudación del servicio habitual.

En cuanto a los cementerios municipales, tanto el Cementerio Central como el de El Progreso estarán abiertos de 9 a 19 para visitas y trámites esenciales.

Guardias, emergencias y atención a vecinos

La Línea 147 atenderá de 8 a 15 para consultas y reclamos municipales, mientras que la Línea 103 de Protección Civil permanecerá disponible las 24 horas para emergencias.

Por otra parte, la Subsecretaría de las Mujeres confirmó que habrá guardias especiales ante situaciones de riesgo por violencia de género. Las consultas podrán realizarse de 10 a 13 a través de las áreas legal y psicosocial. La medida busca garantizar acompañamiento y asistencia durante los días no laborables, especialmente en contextos de emergencia social.

Turismo y actividades para el fin de semana largo

Con la llegada de visitantes a la capital de Neuquén y distintos puntos de la región, las oficinas de turismo permanecerán abiertas durante todo el fin de semana largo.

La oficina céntrica y la que funciona en la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) atenderán de 8 a 20, mientras que la del puente estará disponible de 8 a 19 y la del balneario Gustavo Fahler funcionará entre las 8.30 y las 19.

Actividades guiadas para quienes pasen el 25 de mayo en Neuquén

Además, desde el área turística municipal adelantaron que se desarrollarán actividades guiadas destinadas tanto a vecinos como a turistas que elijan disfrutar de la ciudad durante estos días.

La disposición de guardias y servicios especiales forma parte del operativo habitual que implementa el municipio de Neuquén durante feriados y fines de semana largos, en un contexto donde también crece el movimiento turístico en la región del Alto Valle y la Patagonia.