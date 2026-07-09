Tras más de 8 horas de intenso trabajo de 18 dotaciones y 300 efectivos en el lugar, confirmaron que están terminando de extinguir el incendio en el depósito de Sakura y que comenzarán las tareas de enfriamiento.

El incendio comenzó pasadas las 9.30 de este jueves feriado y afectó la totalidad de la estructura, ubicada en calle Mascardi en el oeste neuquino. Como resultado hubo graves pérdidas materiales, material inflamable y una movilización de distintas localidades, entre ellas Cipolletti, Cinco Saltos, Senillosa, Plottier y Centenario.

Participaron Defensa Civil, la provincia, el municipio, la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes se encargaron de colaborar, evacuar vecinos, retirar vehículos y priorizar la seguridad de los vecinos lindantes.

Cómo sigue la situación

Alrededor de las 17, el Comisario Inspector Enrique Fraile confirmó que están finalizando las tareas de extinción de las últimas llamas para proceder al enfriamiento. Agregó que una parte de la estructura colapsó por las altas temperaturas del interior.

Fraile detalló que desde las 10 de la mañana está trabajando el personal de Bomberos y que las tareas de enfriamiento se extenderán por alrededor de 24 horas, es decir finalizarían mañana temprano.

"A la vez se le da intervención a personal de obras particulares de la municipalidad y una vez que tengamos todas las habilitaciones correspondientes, ahí nuestro personal del área técnica realizará los peritajes para establecer las causas. También trabaja el área judicial de bomberos para investigar el hecho", explicó.

En cuanto a posibles heridos o lesionados, Fraile agregó que los daños han sido materiales y no se tiene registro de nadie del personal herido.

Los efectivos continuarán trabajando hasta horas de la noche y se irá actualizando cuando queden habilitadas para la circulación las calles cercanas, que quedaron cerradas por el peligro. En cuanto a los demás servicios, se evaluará cuándo se restablecen una vez realizadas las averiguaciones correspondientes.

La entrevista completa: