Un referente vecinal destacó el trabajo denodado de los bomberos en el incendio del galpón de Sakura: "Está controlado"

La tranquilidad que caracteriza al feriado del Día de la Independencia se vio alterada esta mañana con el feroz incendio en el galpón de Sakura, en el barrio El Progreso. Tras varias horas de trabajo, las 18 dotaciones de bomberos lograron controlar la situación y enfriar la estructura, que cuenta con peligro de derrumbe.

Marcelo Pailacura es presidente de la Comisión Vecinal del barrio El Progreso. Entrevistado en AM550, el dirigente explicó cómo se vivió el incendio y opinó qué debería pasar con el Plan Urbano Ambiental (PUA) de la ciudad de Neuquén.

Respecto de la ubicación del depósito de Sakura que se incendió este jueves 9 de julio, Pailacura opinó que se debe abrir un debate respecto a la cercanía entre un local con esas dimensiones y un barrio de viviendas. "Se tiene que dar un debate sobre esta situación. Hace semanas que planteamos en el Concejo Deliberante que el PUA está desactualizado. Esta construcción está muy cerca de viviendas", advirtió el referente en el programa Entretiempo, que se emite por AM550.

Sobre el incendio, desatado en un día feriado, el dirigente Pailacura celebró que el predio estuviese vacío. "Gracias a Dios no había ninguna persona", añadió.

Hacia el final de la entrevista, Pailacura destacó el trabajo de los bomberos que no escatimaron esfuerzos para controlar la situación. Asimismo, el referente sostuvo que paulatinamente todo volverá a la normalidad en el barrio. "El fuego está controlando. Están haciendo las tareas necesarias para enfriar la estructura. En breve van a rehabilitar el transformador para que una parte del barrio vuelva a tener luz", añadió.

La entrevista completa: