Cerro Chapelco tendrá una telecabina de última generación ¿cuándo se estrenará?

Cerro Chapelco se prepara para inaugurar la temporada de invierno 2026 con una transformación histórica en su infraestructura. Bajo la gestión de Transportes Don Otto S.A., la misma empresa que administra Catedral Alta Patagonia, avanza la instalación de un moderno telecabina desembragable que reemplazará al tradicional Mallín, conocido popularmente como “huevito”. La obra reducirá los tiempos de ascenso y mejorará notablemente la experiencia de los esquiadores.

Un salto tecnológico para el centro de esquí

El antiguo telecabina, instalado en los años 80, había quedado obsoleto. Durante décadas, fue el eje central del centro de esquí, pero su tecnología no respondía a las exigencias actuales. Las demoras en la base y las interrupciones frecuentes por ráfagas de viento impulsaron la decisión de renovarlo por completo.

La nueva instalación, fabricada por POMA-Leitner, contará con 62 cabinas de 10 plazas cada una, aumentando la capacidad de transporte de 900 a 2.960 pasajeros por hora y reduciendo el tiempo de viaje a apenas cinco minutos.

El estacionamiento se ampliará y la confitería será completamente reconstruida.

Obras y mejoras integrales

Durante el verano se completó la instalación de las diez pilonas, y en abril arribaron el cable tractor y gran parte del equipamiento restante. Las terminales de salida y llegada destacan por su estética moderna y amplios paneles vidriados, inspirados en los grandes centros europeos.

La estación base, ubicada a 1.300 metros de altura, contará con un hangar para resguardar las cabinas cada noche, mientras que la estación superior a 1.600 metros incluirá una terraza de madera integrada al entorno natural y la reconstrucción de la confitería Antulauquen, un ícono gastronómico de la montaña.

Asfalto en el estacionamiento

El plan de modernización incluye además el asfaltado del estacionamiento, que duplicará su capacidad hasta alcanzar 880 vehículos, y la digitalización de la recepción de forfaits, eliminando las boleterías físicas tradicionales y priorizando la gestión online. Estas mejoras forman parte de una estrategia integral iniciada el año pasado para internacionalizar la oferta turística de Chapelco y atraer especialmente al mercado brasileño.

Las terminales contarán con diseño moderno y paneles vidriados estilo europeo.

Si el cronograma continúa según lo previsto, los primeros esquiadores podrán estrenar la nueva telecabina en junio, durante la inauguración oficial de la temporada 2026, marcando un antes y un después en la historia del centro de esquí y consolidando su posición como uno de los destinos de montaña más modernos de la región.