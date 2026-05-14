El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo ayer una reunión con casi todo su Gabinete en la cual se puso el foco en la gestión y también en los avances en cada una de las áreas de Gobierno.

En una publicación que hizo en sus redes sociales, Figueroa comentó que la reunión de gabinete fue para "evaluar las acciones de esta parte del año y seguir coordinando el trabajo de cada área de gobierno”.

Además dijo que “creemos en un Estado eficiente, ordenado y cercano, que trabaja en equipo para dar respuestas concretas y seguir defendiendo el desarrollo de todos los neuquinos”.

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; la ministra de Educación, Soledad Martínez; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; el ministro de Salud, Martín Regueiro; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la ministra de Juventud, Cultura y Deporte, Josefina Codermatz; y el ministro de Energía, Gustavo Medele.

Uno de los ausentes fue el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, quien tiene licencia por un tratamiento que lleva a cabo debido a una enfermedad que el propio funcionario decidió no revelar.

En su lugar estuvo el diputado provincial del bloque Avanzar Neuquén, Francisco Lepore, abogado especialista en derecho administrativo.

Tampoco fue de la partida el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

