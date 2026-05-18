Durante las últimas horas se viralizó un video grabado desde el interior de un aula, donde se ve a dos mujeres adultas hablando con los jovenes de un curso. Una de ellas, la presunta directora, ingresa al aula tras ser convocada por la docente que no lograba controlar a los alumnos.

El video se hizo famoso por el reto y las frases que expresó la directora, refiriéndose a las actitudes de los estudiantes.

“Hay dos maneras de estar en la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien cambian de actitud, si la quieren pasar mal yo me pongo la gorra. Ustedes creen que soy una bruja, pero soy peor que esto. No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar malos momentos a los docentes. Si ustedes molestan al personal que viene a trabajar, eso no lo voy a permitir”, expresó con firmeza.

Qué dijo el Gobierno rionegrino

Sin embargo, aunque se decía que este video había sido grabado en una escuela secundaria de Río Negro, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos desmiente lo difundido mediante la viralización de un video, respecto a esta situación.

Indicaron que al tomar conocimiento de la existencia del video y de la información acerca del mismo, desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia.

Aunque no se descarta que el video sea de un hecho real y que haya ocurrido en un aula, se cree que corresponde a otra provincia e incluso se pone en duda si es una grabación actual o de años anteriores. El Gobierno provincial aclaró esto para que no haya malentendidos y que no se atribuya el accionar a profesionales de la provincia.