La discusión por la coparticipación provincial llegó al Concejo Deliberante de Viedma con un planteo centrado en los números que determinan cuánto dinero recibe la capital rionegrina. La concejala Vanessa Cacho Devincenzi impulsó un pedido de comunicación para que el intendente Marcos Castro gestione ante el Gobierno de Río Negro la revisión de los datos poblacionales utilizados como base de cálculo.

La iniciativa fue presentada por el bloque Patria y Futuro Viedma en el contexto del tratamiento del nuevo régimen de coparticipación. Según el texto aprobado, el esquema toma como referencia los datos del Censo Nacional 2022, que asignan a Viedma 59.993 habitantes.

Devincenzi cuestionó la correspondencia entre esa cifra y el padrón electoral local. “La cantidad de habitantes que surge del Censo es prácticamente igual al número de electores. Eso evidencia que hay un sector de la población que no estaría reflejado correctamente”, señaló. La edil advirtió que niños y adolescentes menores de 16 años podrían no estar contemplados en la base que se utiliza para distribuir recursos.

Para la concejala, el punto impacta de manera directa en los fondos que ingresan al municipio. “No es un detalle técnico. La coparticipación define recursos para servicios esenciales, infraestructura y funcionamiento municipal”, sostuvo. Recordó además que en 2020 el Concejo sancionó una ordenanza que estimaba la población en 80.000 habitantes, lo que ya advertía sobre la necesidad de adecuar las cifras oficiales a la realidad demográfica.

Otro eje mencionado fue la ampliación del ejido municipal, que incorporó sectores como Lobería y Bahía Creek. Devincenzi reiteró su pedido de una reparación histórica por los mayores costos operativos que implica esa extensión territorial y que, según planteó, no fueron compensados por la Provincia.

El pedido de comunicación solicita además que el intendente acompañe su gestión con datos objetivos, como la cantidad de instalaciones y medidores de luz y gas, junto con la documentación correspondiente, para respaldar el reclamo. “No podemos permitir que un error censal termine perjudicando a los vecinos y vecinas”, expresó la edil.

Frente a estos planteos, el Gobierno de Río Negro aclaró que no existe ninguna decisión de reducir los recursos que se coparticipan a los municipios. Ratificó que el proceso iniciado busca únicamente actualizar los criterios con datos actuales y que cualquier avance se dará en un marco de diálogo y consenso con los gobiernos locales.

La Provincia descartó que se estén reduciendo fondos o que exista una decisión unilateral en ese sentido. “El monto total de recursos que se distribuyen entre los municipios seguirá siendo el mismo”, señalaron fuentes oficiales. Además, se advirtió que son falaces algunas declaraciones que intentan instalar la idea de una quita de recursos. Se explicó que la propuesta presentada en reuniones con intendentes apunta a analizar la aplicación de los índices de coparticipación de acuerdo con la realidad demográfica, económica y productiva vigente en cada municipio, ya que los parámetros actuales se basan en información con varias décadas de antigüedad.

Se reiteró que cualquier modificación del esquema requiere necesariamente el tratamiento y la aprobación de la Legislatura de Río Negro. Actualmente no existe ningún proyecto de ley enviado para modificar el sistema.

El propio gobernador Alberto Weretilneck se comprometió ante los intendentes a avanzar en modificaciones únicamente a partir del diálogo y el consenso. El proceso abierto tiene carácter técnico e informativo y busca analizar distintas alternativas junto a los municipios antes de cualquier definición.