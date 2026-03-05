Villa Regina se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más representativos: la 46° Fiesta Provincial de la Vendimia que se realizará este fin de semana, los días 6, 7 y 8 de marzo, con tres jornadas pensadas para celebrar la identidad productiva y cultural de la ciudad.

El viernes 6 se llevará adelante la apertura con una noche gratuita, que contará con la participación de artistas locales y regionales. La grilla oficial inicia a las 21 horas con la presentación de Láudano, la banda 3 de Rock, Última Alternativa, Francia 98, Vinilo en Blanco y la agrupación El Sabio Alquimista. Se trata de una propuesta variada y pensada para toda la comunidad.

El sábado 7, también con entrada libre, el público podrá disfrutar del show de Campedrinos, en una noche familiar que busca consolidar la tradición de la fiesta como espacio de encuentro.

El domingo 8 será el gran cierre con la presentación de Ke Personajes, uno de los artistas más convocantes del momento. Para esta jornada será necesario adquirir una entrada, y quienes lo hagan participarán del sorteo de un Fiat Cronos 0 km, lo que agrega un atractivo adicional a la celebración.

La Fiesta Provincial de la Vendimia se desarrollará con el escenario ubicado en el estacionamiento del Anfiteatro Cono Randazzo, mientras que el paseo de artesanos, emprendedores y el patio gastronómico se dispondrán sobre calle Los Nogales. Además, se instalarán pantallas gigantes en sectores externos al escenario y en el exterior del Galpón de las Artes, donde también funcionará un espacio destinado a empresas.

El intendente destacó la importancia cultural y productiva del evento

Las entradas generales para el domingo 8 pueden adquirirse ingresando a vendimia.miregina.com.ar o de manera presencial en el cajero exclusivo de Vendimia, en el edificio municipal de Av. Rivadavia 220. La venta se realiza por sistema de lotes: primer lote $40.000, segundo lote $50.000 y tercer lote $60.000.

Como parte de las propuestas tradicionales, se realizará el Concurso del Peso del Racimo y el Concurso del Vino, ambos en el Museo de la Sidra y el Vino, con un premio de $1.000.000 para cada competencia.

La Fiesta Provincial de la Vendimia contará además con el Paseo del Vino, espacios gastronómicos y una amplia propuesta cultural y productiva, consolidándose una vez más como uno de los eventos más importantes de la región.

El intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, destacó que “la Vendimia es mucho más que un evento: es la expresión de nuestra identidad productiva y cultural, un espacio donde se encuentran las familias, los artistas y los emprendedores. Invitamos a todos a ser parte de esta celebración que nos representa y nos proyecta hacia el futuro”.