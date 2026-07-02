El Concejo Deliberante de Neuquén distinguió como Vecinos Destacados a Pancho Casado y Carmen Sanmartín

Dos de las voces más reconocidas de la radio y la televisión neuquina tuvieron este jueves un reconocimiento que trasciende la trayectoria profesional. El Concejo Deliberante de Neuquén entregó la distinción de Vecinos Destacados al periodista Francisco "Pancho" Casado, conductor de La mañana es de la Primera por AM550 y Canal 24/7, y del programa Espacio para todos, y a la locutora Carmen Sanmartín, conductora de Entretiempo, también por AM550 y Canal 24/7.

La ceremonia se realizó al mediodía, durante la sesión del cuerpo deliberativo, en reconocimiento a décadas de trabajo en los medios de comunicación y al aporte realizado a la comunidad neuquina.

Casado recibió la noticia con sorpresa. "Fue una sorpresa muy linda", cuenta. Confiesa que toda su familia conocía la iniciativa impulsada por la concejal Laura Pérez, menos él. "Pensé que había metido la pata en algo cuando me dijeron que estaban tratando un tema mío en el Concejo", recuerda entre risas.

Francisco "Pancho" Casado aseguró que el reconocimiento representa "un mimo al ego" y un homenaje a toda una vida dedicada a la comunicación.

Después de casi cuarenta años frente al micrófono, considera que el reconocimiento es, sobre todo, un gesto de cariño.

"Es un mimo al ego. Creo que tiene que ver con estos 40 años haciendo del micrófono una forma de vida. Siempre tratamos de abrirle el espacio a la gente, escuchar sus problemas y contar lo que sucede en la ciudad y en la provincia."

Su historia con Neuquén comenzó el 10 de marzo de 1986, cuando llegó desde San Rafael, Mendoza, para incorporarse a LU5. En pocos meses pasó de realizar móviles y tareas de archivo a conducir programas que marcaron una época, entre ellos Línea Abierta, donde abrió los teléfonos para que los vecinos pudieran expresarse al aire, una modalidad innovadora para aquellos años.

"Soy un privilegiado. Llevo cuatro décadas haciendo micrófono y es lo mejor que le puede pasar a un ser humano", resume.

Pancho Casado junto al periodista Mario Cippitelli.

"Mi lugar en Neuquén es mi barrio"

Al preguntarle cuál es el rincón de la ciudad que más disfruta, la respuesta no apunta a un paseo ni a un paisaje emblemático. "Mi casa. Mi calle San Lucas, donde vivo hace 35 años. Salgo y veo a mis vecinos", dice.

Entre esos vecinos aparece justamente Carmen Sanmartín. "La primera persona con la que hablé cuando llegué contratado a LU5 fue Carmen. Le tengo un profundo respeto. Su voz inundó Neuquén durante tantos años y es una excelente persona", destaca Casado, quien asegura que volvería a elegir la ciudad, su barrio y la profesión "sin ninguna duda".

Pancho Casado, un compromiso con los vecinos a lo largo de 40 años de carrera.

"Pancho" Casado junto a su familia en el recinto del Deliberante.

La entrevista completa a "Pancho" Casado

Carmen Sanmartín: "Es un orgullo y un legado para mi familia"

Para Carmen Sanmartín, el reconocimiento también llega después de una vida dedicada al micrófono. Arribó a Neuquén el 6 de febrero de 1983 con una propuesta laboral bajo el brazo. Apenas cinco horas después de llegar a la ciudad ya estaba tomando turno en LU5.

"Cuando veníamos desde Villa Regina empecé a ver álamos, álamos y más álamos. Ahí dije: este es mi lugar en el mundo", recuerda.

Desde entonces desarrolló una extensa carrera que incluyó LU5, FM Monarca, Canal 7, RTN y, desde hace una década, AM550, donde actualmente conduce Entretiempo junto a Pablo Montanaro.

Carmen Sanmartín, actualmente en AM550, llegó a Neuquén en 1983 para trabajar en LU5 y, más de 40 años después, fue reconocida como Vecina Destacada por su aporte a la comunicación neuquina.

Para ella, la radio cambió profundamente con el paso de los años, aunque hay algo que permanece intacto. "La audiencia cambia, las tecnologías cambian, pero uno aprende escuchando. Yo me crié escuchando radio y creo que seguimos siendo animales de radio."

Sobre la distinción que recibirá este jueves, asegura que la vive con enorme emoción. "Es una inmensa alegría. Uno se pregunta si será merecedor de esto, porque lo único que hizo durante todos estos años fue trabajar con respeto por el oyente, por los compañeros y por el empleador. Es un orgullo y un mimo al alma."

Sanmartín considera que el reconocimiento también tiene un valor familiar. "Creo que forma parte del legado que voy a dejarles a mis hijos y ahora también a mi nieto o nieta, que nacerá este año."

Carmen Sanmartín recibió el reconocimiento del Concejo Deliberante y lo definió como "un orgullo y un mimo al alma".

Un barrio, el río y una ciudad elegida para siempre

Al igual que Casado, su vínculo con Neuquén está profundamente ligado al lugar donde vive. Elige al barrio Villa María y, especialmente, el boulevard Los Castaños, donde cada día pasea a sus perros.

"Es un barrio que está cerca del río y también del centro. La ciudad creció muchísimo, pero sigue siendo el lugar que elegí hace más de 35 años para vivir."

Este jueves, ambos compartirán un reconocimiento que no solo distingue sus trayectorias periodísticas, sino también el vínculo construido durante décadas con miles de neuquinos que los escucharon cada mañana, acompañaron sus programas y encontraron en sus voces una parte de la historia cotidiana de la ciudad.

Carmen Sanmartín, una carrera construida con respeto por la audiencia y sus colegas.

Carmen Sanmartín junto a los concejales.

La entrevista completa a Carmen Sanmartín