Con un mensaje potente y profundamente arraigado en la identidad neuquina, este lunes comienza "Espacio para todos", el nuevo programa del reconocido periodista Pancho Casado por 24/7 Canal de Noticias. Una propuesta periodística que busca mirar la realidad provincial desde adentro sin condicionamientos. El ciclo que se emitirá los lunes a las 21, incluirá una editorial que se complementará con dos entrevistas centrales , con invitados de relevancia en el ámbito social, político, institucional y vecinal.

Casado vuelve a la pantalla televisiva, después de 15 años de ausencia, con una propuesta que busca poner sobre la mesa los temas transversales que atraviesan a la sociedad neuquina, abordando tanto la actualidad política como las problemáticas cotidianas de los distintos barrios de la capital y del interior provincial. Cada emisión contará con un tratamiento particular según la zona o barrio abordado.

“No es un programa más. Es un espacio que nace en Neuquén, hecho desde Neuquén, y pensado para Neuquén”, expresó Casado. El primer programa estará marcado por el tono de lo que será un ciclo centrado en los temas que atraviesan la vida cotidiana de la provincia y sus habitantes. El periodista señaló que el nuevo espacio surge como una respuesta a la mirada distante de los grandes medios nacionales sobre la Patagonia. “Nos cansamos de ser el pie de página de las noticias nacionales. Este programa nace para contar nuestra historia con voz propia, para preguntar lo que otros prefieren callar”, afirmó.

"Espacio para todos" se propone abordar la realidad neuquina desde un enfoque plural y comprometido, con ejes en la política, el trabajo, la educación, la seguridad y las problemáticas barriales, sin dejar de lado la crítica a los poderes establecidos. Casado fue contundente al definir el espíritu del ciclo: “El periodismo no es la voz de los que mandan, sino el eco de los que no son escuchados. Si hay que incomodar, lo vamos a hacer. Cuando un funcionario roba, es corrupción; cuando un juez mira para otro lado, es complicidad; y cuando un medio calla, también es parte del problema”.

El programa apuesta a construir un periodismo con raíces, memoria y coraje, comprometido con las historias reales de los vecinos. “Detrás de cada noticia hay una familia, un sueño colectivo. Este es un espacio para mirar donde nadie mira, para recuperar la palabra como herramienta de cambio”, sostuvo el conductor.

Además de los temas barriales, el programa incluirá espacios dedicados a la justicia, la política, la seguridad y el desarrollo urbano, con la participación de especialistas, referentes institucionales y funcionarios.

En el programa inaugural, Pancho Casado entrevistará a Germán Busamia, Vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, quien se referirá al funcionamiento de la justicia neuquina.

También entrevistó a Beto Delloro, presidente de la Comisión Vecinal Río Grande, quien se refirió a la situación actual del barrio neuquino.

El proyecto también contempla un formato itinerante, con la intención de que Casado recorra diferentes localidades del interior neuquino para realizar entrevistas y coberturas en territorio, acercando la voz de los vecinos de toda la provincia.

Con una amplia trayectoria en medios y un profundo conocimiento de la realidad regional, Pancho Casado reafirma su compromiso con la comunicación pública y el debate plural. “La idea es cerrar el 2025 con una temporada completa de entrevistas y análisis que representen la diversidad de voces de Neuquén”, adelantaron desde la producción.

¿Cuándo y dónde ver el programa?

Todos los lunes de 21 a 22 por CN24/7 Canal de noticias, o través de Mejorinformado.com.