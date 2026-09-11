Río Negro y el Banco de Desarrollo FONPLATA culminaron el análisis técnico de las rutas nacionales 22 y 151, luego de la recorrida en terreno realizada junto a equipos de Nación. Finalizada la visita, la Provincia trabaja en los proyectos para concretar las primeras intervenciones en los sectores más deteriorados.

El relevamiento ratificó la visión provincial sobre el estado de las trazas y permitió identificar los puntos prioritarios.

El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, destacó que “lo vieron, entienden la necesidad y la avalan”, en referencia a los equipos de FONPLATA y Nación que participaron de la recorrida.

Las primeras obras estarán orientadas a atender las necesidades más urgentes vinculadas con la seguridad vial y la transitabilidad, con trabajos de rehabilitación, reparación, adecuación de banquinas, conservación y señalización.

El referente de la UPCEFE, Martín Camiña, explicó que la Provincia busca adelantar el trabajo técnico mientras continúa la gestión del financiamiento: “La idea es hacerlo lo antes posible. Ni bien estén los pliegos se va a empezar a trabajar”. En ese sentido, los procesos licitatorios podrán iniciarse en paralelo a la gestión del crédito, con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución.

La preparación del programa se realiza de manera articulada entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de Vialidad Rionegrina, y el Ministerio de Hacienda, mediante la UPCEFE. Vialidad concentra el trabajo técnico sobre las intervenciones, mientras que UPCEFE lleva adelante la gestión administrativa y financiera y la vinculación con el organismo internacional.

Para llevar adelante las obras, Río Negro gestiona un financiamiento de hasta USD 60 millones ante FONPLATA, con la Provincia como prestataria y la República Argentina como garante. La expectativa es que la operación sea considerada por el Directorio del organismo a principios de noviembre.

Las rutas 22 y 151 son corredores estratégicos para más de 438.000 rionegrinos, que utilizan diariamente estas vías para acceder al trabajo, la educación, el comercio y la salud. La Ruta 22 articula el Alto Valle con centros de empaque, frigoríficos y puertos de exportación, mientras que la Ruta 151 conecta el norte provincial con la Cuenca Neuquina y la logística de Vaca Muerta.