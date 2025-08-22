Rutas neuquinas afectadas por nevadas: qué tramos están intransitables

La Dirección Provincial de Vialidad informó este viernes sobre la situación de las rutas neuquinas tras las intensas nevadas cordilleranas que afectan a gran parte de la provincia. El organismo instó a los conductores a consultar previamente el estado de los caminos a través del número 2942572138 o de su página oficial.

En el parte se detalló que tres rutas provinciales presentaban complicaciones. La Ruta 21 entre El Huecú y El Cholar tiene acumulación de hielo y nieve, con equipos trabajando en la zona. En la Ruta 26, hacia Caviahue, la circulación requiere extrema precaución y uso de cadenas. En tanto, la Ruta 13 que conecta Primeros Pinos con Villa Pehuenia se encuentra intransitable.

Además, se indicó que el paso fronterizo Pino Hachado permanecerá cerrado durante toda la jornada por acumulación de nieve, hielo y vientos intensos. En el lugar hay equipos de Vialidad Provincial trabajando, aunque las condiciones lo mantienen intransitable. Por su parte, el paso Cardenal Samoré está habilitado para autos y colectivos, pero con restricción para camiones.

Desde el organismo vial remarcaron que el uso de cadenas es obligatorio en las rutas afectadas y que la circulación debe realizarse con máxima precaución. Los reportes oficiales se actualizan periódicamente y pueden consultarse en la página web del organismo, donde se informa el estado actualizado de cada corredor.

El pronóstico meteorológico advierte la continuidad de lluvia, aguanieve y nieve en las zonas cordilleranas, así como la presencia de vientos fuertes en el centro y norte de la provincia. Estas condiciones se mantendrán hasta el lunes 25, lo que obliga a los conductores a planificar con cuidado cualquier viaje en rutas neuquinas.