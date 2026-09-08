Río Negro inició un proceso clave para el financiamiento de obras en las rutas nacionales 22 y 151, con la llegada de una misión de FONPLATA y del Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo es avanzar en el diseño de una operación de préstamo por USD 60 millones, destinada a recuperar los sectores más deteriorados de ambos corredores.

La misión estará hasta el 9 de septiembre e incluye recorridas técnicas por la Ruta Nacional 151 hasta el límite con La Pampa y por la Ruta Nacional 22 en la zona de Choele Choel. El miércoles se realizará la reunión central de trabajo, donde se analizarán los relevamientos de Vialidad Rionegrina y se definirán aspectos técnicos de la operación de crédito.

El programa prevé una inversión de USD 60 millones con financiamiento externo, que será administrada por el Ministerio de Hacienda de Río Negro, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE). La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de esa unidad, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de establecer prioridades, elaborar proyectos y ejecutar las intervenciones.

La decisión se incluye en la política de la gestión Weretilneck, quien definió que la Provincia asuma la administración de las rutas 22 y 151 para garantizar obras de seguridad vial y mantenimiento. Con este financiamiento, se busca dar respuesta a corredores que concentran un tránsito creciente y que requieren mejoras urgentes para reducir la siniestralidad y asegurar la conectividad regional.