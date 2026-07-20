Más conectividad para el Alto Neuquén: Provincia da un paso decisivo para asfaltar rutas estratégicas

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa promulgó, mediante el Decreto 922, Ley 3568, que autoriza a la Provincia a acceder a un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para ejecutar obras estratégicas de infraestructura vial y energética.

La norma, sancionada recientemente por la Legislatura, permitirá avanzar con un crédito de 250 millones de dólares destinado al "Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia del Neuquén” que contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas para consolidar la vinculación terrestre con Chile a través del paso internacional Pichachén.

Las obras contempladas incluyen la pavimentación de la conexión entre Andacollo, Los Miches, Guañacos y el paso internacional Pichachén, además de la Ruta 21, en el tramo que une Loncopué, El Huecú y El Cholar.

El financiamiento aprobado contempla un plazo de hasta 15 años, una tasa de interés final estimada de entre 5,40 y 5,50 por ciento anual y un período de gracia de hasta 66 meses. Estas condiciones permitirán avanzar en la ejecución de obras consideradas estratégicas para el desarrollo de Neuquén.





