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INFRAESTRUCTURA VIAL

Más conectividad para el Alto Neuquén: Provincia da un paso decisivo para asfaltar rutas estratégicas

Con la promulgación de la Ley 3568, el Gobierno avanza hacia la concreción de una de las principales obras previstas para el norte neuquino: el asfalto de 174 kilómetros y el fortalecimiento del paso internacional Pichachén, central para la integración con Chile.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 20 de julio de 2026 a las 10:03
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Figueroa promulgó la ley que autoriza financiamiento internacional para desarrollar infraestructura vial.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa promulgó, mediante el Decreto 922, Ley 3568, que autoriza a la Provincia a acceder a un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para ejecutar obras estratégicas de infraestructura vial y energética.

La norma, sancionada recientemente por la Legislatura, permitirá avanzar con un crédito de 250 millones de dólares destinado al "Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia del Neuquén” que contempla la pavimentación de 174 kilómetros de rutas para consolidar la vinculación terrestre con Chile a través del paso internacional Pichachén.

Las obras contempladas incluyen la pavimentación de la conexión entre Andacollo, Los Miches, Guañacos y el paso internacional Pichachén, además de la Ruta 21, en el tramo que une Loncopué, El Huecú y El Cholar.

El financiamiento aprobado contempla un plazo de hasta 15 años, una tasa de interés final estimada de entre 5,40 y 5,50 por ciento anual y un período de gracia de hasta 66 meses. Estas condiciones permitirán avanzar en la ejecución de obras consideradas estratégicas para el desarrollo de Neuquén.



 

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