Paso Pichachén: ya se puede cruzar de Neuquén a Chile con importantes mejoras en infraestructura

La reapertura del Paso Internacional Pichachén fue formalizada en un acto celebrado en la comuna chilena de Antuco, con la participación de autoridades de Argentina y Chile. La medida anticipa el inicio habitual de la temporada estival y busca ampliar la conectividad entre ambas regiones, fortaleciendo los lazos históricos y económicos que unen al Alto Neuquén con la región del Biobío.

Durante el encuentro, el delegado de la Región Alto Neuquén, Gustavo Coatz, transmitió el saludo del gobernador Rolando Figueroa y destacó las gestiones realizadas para lograr la apertura anticipada. Subrayó los avances del nuevo complejo fronterizo en ejecución del lado chileno y confirmó que la provincia trabaja en el asfaltado desde Andacollo hasta Pichachén, una obra clave para mejorar las condiciones de tránsito y el turismo.

El director nacional de Fronteras e Hidrovías, Gustavo Ferragut, resaltó el valor estratégico del paso como vínculo cultural y productivo entre ambos países. “Pichachén no es solo un paso fronterizo, sino un punto de desarrollo entre el Biobío y la Patagonia”, señaló, destacando el trabajo conjunto entre el gobierno nacional argentino y las autoridades neuquinas en el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza.

Desde Chile, la alcaldesa de Antuco, Sandra Bobadilla Cisterna, informó que se adquirió maquinaria exclusiva para el mantenimiento del camino y que se ejecutan obras complementarias de conectividad vial. A su vez, la intendenta de El Cholar, Silvia Canales, reconoció la labor de los pioneros Eduardo Carrasco y Claudio Soler, quienes impulsaron la apertura original del paso, destacando que la cordillera une a los pueblos más allá de las fronteras políticas.

El delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, valoró el esfuerzo conjunto y enfatizó que la integración entre ambas naciones “se construye con hechos, inversión y voluntad”. Su par, Javier Fuchalocher Baeza, detalló que el complejo fronterizo presenta un avance del 40% y una inversión superior a 3.000 millones de pesos chilenos, consolidando un eje de unión para familias, economías y comunidades de ambos lados.

El paso internacional funcionará de 8 a 18 horas para el ingreso a Chile y de 8 a 19 para Argentina, manteniendo los controles habituales de Migraciones, Aduana y Gendarmería.