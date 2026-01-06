El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió este lunes la obra de repavimentación que avanza sobre la calle San Martín, en el tramo comprendido entre Collón Cura y Artigas, y confirmó la continuidad del plan de infraestructura urbana durante 2026.

Durante la recorrida, el jefe comunal aseguró que este año se repavimentarán 250 cuadras y se asfaltarán otras 3.000, superando el récord alcanzado en 2025. “Volvemos a empezar con el plan Orgullo Neuquino y vamos a superar lo que hicimos el año pasado”, afirmó.

Más de 100 obras en marcha en toda la ciudad

Gaido señaló que el nuevo año se inicia con un fuerte ritmo de ejecución:

“Estamos arrancando a todo ritmo con más de 100 obras en toda la ciudad. En este caso son repavimentaciones, pero también hay que poner en valor las más de tres mil cuadras de asfalto proyectadas para este año”.

Además, destacó que el programa se financia con recursos propios del municipio. “Arranca un plan de obra nuevo y un presupuesto que es neuquino. Es posible gracias al superávit de la Municipalidad de Neuquén, que se invierte rápidamente en obras”, sostuvo.

San Martín, una troncal estratégica

En relación con la intervención sobre la calle San Martín, el intendente explicó que se trata de una arteria troncal clave, que conecta amplios sectores de la capital provincial.

“La estamos abordando durante el mes de enero porque la ciudad tiene menor circulación de tránsito”, indicó Gaido, y recordó que en 2025 ya se había renovado otro tramo de esta calle, entre Colón y Bouquet Roldán.

La obra avanza por tramos sucesivos, con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación vehicular.

Cómo se realizan las repavimentaciones

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, explicó que las repavimentaciones se realizan sobre calles que ya cumplieron su vida útil, en muchos casos con más de dos décadas de uso intensivo y múltiples intervenciones previas.

Asfalto modificado y liberación inmediata

Bruno detalló que los trabajos se ejecutan en tramos de dos o tres cuadras, principalmente sobre troncales, para no interrumpir el tránsito por períodos prolongados.

“Repavimentamos con asfalto modificado, lo que permite liberar la calle al tránsito de forma inmediata después de su colocación. Por eso intervenimos por tramos cortos y avanzamos de manera continua en distintos puntos de la ciudad”, explicó.

Principales troncales renovadas en 2025

Durante el año pasado, el municipio dejó a nuevo varias arterias clave de Neuquén capital, entre ellas: