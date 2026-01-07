La zona norte de la ciudad de Neuquén ya empezó a cambiar. Desde hace algunos días, el movimiento de máquinas y equipos marca el inicio de una nueva obra de pavimentación y desagüe pluvial que promete mejorar de forma concreta la circulación y el acceso en el barrio Terrazas del Neuquén.

Se trata de un proyecto integral que incluye la pavimentación de la calle El Antú y el completamiento de cuadrantes en el sector Yupanqui Oeste, con un impacto directo en la conectividad entre las calles Abraham y Yupanqui, dos ejes claves para la movilidad del sector.

Una calle estratégica que ordena el tránsito y el agua

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, recorrió la obra este miércoles y destacó la importancia de la intervención sobre El Antú, una arteria ubicada al pie de barda, donde la pendiente hace indispensable un manejo adecuado del escurrimiento.

“Se contempla la instalación de un sistema de desagüe pluvial de gran envergadura sobre la calle El Antú, además de todo lo que conlleva terminar con una carpeta asfáltica, es decir, hacer conexiones domiciliarias, hacer cordón cuneta y hacer toda la estructura de suelo que va por encima de los pluviales que ya estamos ejecutando”, describió la funcionaria.

El proyecto no solo apunta al pavimento, sino a una solución completa que permita transitar con mayor seguridad y previsibilidad, incluso en días de lluvia.

Más de 30 cuadras nuevas para el norte de la ciudad

La obra en marcha forma parte de un plan más amplio. En total, se pavimentarán más de 30 cuadras durante la ejecución de este proyecto, combinando nuevas calles asfaltadas y sectores que ya contaban con trabajos previos de infraestructura.

En el sector de Yupanqui Oeste, el pavimento se concretará de manera simultánea con El Antú.

“El año pasado ya hicimos trabajos de movimiento de suelo, cordón cuneta y conexiones domiciliarias. El pavimento de este sector se concretará simultáneamente con la pavimentación de El Antú”, explicó Bruno.

Una inversión millonaria con fondos municipales

La intervención demandará una inversión de $1.200 millones, financiados íntegramente con fondos del superávit del presupuesto municipal.

Según explicó la subsecretaria, se trata de una decisión que prioriza la obra pública como herramienta para mejorar la calidad de vida de los vecinos y sostener un ritmo constante de trabajos en distintos barrios de la ciudad.

Conectividad barrial y una red que se amplía

La ubicación de la obra no es casual. A unos 600 metros se encuentra la intersección de Soldi y Yupanqui, un punto clave para la vinculación entre el norte y el sur de la ciudad.

“La calle El Antú funcionará como arteria transversal, conectando en sentido oeste-este la avenida Yupanqui con la calle Abraham”, señaló la funcionaria, al tiempo que remarcó la importancia de generar una red vial continua y ordenada.

“Esto genera una red de conectividad sumamente importante”, afirmó Bruno, y agregó que el proyecto se enmarca en el concepto de “ciudad de los quince minutos”, que busca que los servicios y recorridos cotidianos estén cada vez más cerca.

Las calles que se pavimentarán

Dentro de este plan, las arterias incluidas son:

Catriel, entre Río Malleo y Lago San Martín.

Victoria Ocampo, entre Lago San Martín y Río Pulmarí.

Río Curileuvú, entre Río Malleo y Lago Muster.

Rosalía Castro, desde Lago Muster hasta Río Pulmarí.

Río Pulmarí y Lago Muster, en el sector comprendido entre Victoria Ocampo y Río Curileuvú.

La obra ya está en marcha y suma un nuevo capítulo al proceso de transformación urbana del norte neuquino, con calles que dejan atrás el polvo y el barro para convertirse en vías de conexión, integración y desarrollo cotidiano.