Villa Pehuenia Moquehue llevó sus principales demandas de integración fronteriza al 40° Comité de Integración Los Lagos, que reunió durante dos jornadas a más de 500 representantes de Argentina y Chile en Valdivia. El intendente Arturo de Gregorio puso el foco en el funcionamiento del Paso Icalma y en nuevas alternativas para fortalecer el movimiento turístico entre ambos países.

En el encuentro, De Gregorio reclamó que el paso internacional vuelva a funcionar de 8 a 20, como sucedía antes de la pandemia. “Para Villa Pehuenia y Moquehue, el turismo es fundamental y necesitamos mejorar el ida y vuelta con Chile”, sostuvo el jefe comunal.

La propuesta busca ampliar las posibilidades de circulación para los visitantes que llegan desde la Región de La Araucanía hacia el centro turístico neuquino. El municipio también planteó activar un circuito cerrado de turistas entre Melipeuco y Villa Pehuenia Moquehue, una alternativa que permitiría organizar recorridos de ida y vuelta sin necesidad de establecer nuevos destinos fronterizos.

El esquema todavía no fue implementado. La propuesta quedó planteada dentro de las conversaciones que mantuvieron representantes de ambos países durante el encuentro binacional.

Pino Hachado también modifica el escenario fronterizo

El movimiento de transporte pesado por Pino Hachado fue otro de los elementos que De Gregorio llevó a la discusión. El cierre temporal del Paso Cristo Redentor derivó parte del tránsito de camiones hacia ese cruce neuquino y expuso la creciente importancia de los pasos cordilleranos de la provincia.

“Si Pino Hachado concentra los camiones y colectivos, los particulares van a empezar a utilizar mucho más Icalma”, explicó el intendente de Villa Pehuenia Moquehue. A su vez, vinculó ese escenario con las obras viales que impulsa el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La mejora de las rutas provinciales puede generar nuevas condiciones para el tránsito hacia el norte y centro de la provincia. Para Villa Pehuenia Moquehue, esa evolución también puede traducirse en un mayor flujo de turistas desde Chile.

El 40° Comité de Integración Los Lagos abordó además temas relacionados con facilitación fronteriza, conectividad, comercio, turismo, salud y cultura. La participación de la localidad neuquina permitió incorporar sus necesidades específicas dentro de esa agenda binacional.

En la Subcomisión de Circuitos Turísticos Binacionales se acordó avanzar con ruedas de negocios, coordinar eventos conjuntos y elaborar un calendario turístico común. El documento incluirá información sobre rutas y circuitos que atraviesan la frontera.

Para De Gregorio, el objetivo es que las gestiones tengan resultados concretos para Villa Pehuenia Moquehue. “La idea es llevar nuestras inquietudes a cada comisión y lograr resultados concretos para nuestra localidad”, afirmó.

El próximo Comité de Integración Los Lagos tendrá como sede a Lago Puelo, en Chubut, aunque todavía no se confirmó la fecha. Mientras tanto, Villa Pehuenia continuará con sus planteos sobre el Paso Icalma y la integración turística con Chile.