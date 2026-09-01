Calles limpias y menos viajes: Villa Pehuenia-Moquehue sumó un nuevo camión recolector de residuos

Calles más limpias, menos viajes y un equipo de trabajo que no tiene que descargar a mano. Eso trae el nuevo camión de recolección que el intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio anunció esta semana. “Cada peso que invertimos en esto es un peso que vuelve al vecino en mejor servicio. Somos la aldea de montaña más linda porque cuidamos el ambiente todos los días”, destacó.

Se trata de un Volkswagen Delivery 1180, 0 kilómetro, con caja volcadora y mayor capacidad de carga. Una inversión que arrancó con un proceso de licitación en abril y que desde la semana pasada ya está recorriendo las calles.

Lo que se viene construyendo





Desde el inicio de la gestión, el municipio fue equipándose para mejorar el servicio. En 2024 Moquehue tuvo su propio camión y su propio equipo de recolección. El nuevo Volkswagen viene a completar ese esquema, reemplazando la unidad anterior en el recorrido de Villa Pehuenia. Antes se hacían tres viajes para completar la recolección, ahora alcanza con uno. La caja volcadora elimina la descarga manual, cuida al personal y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero por la menor cantidad de recorridos.

El municipio fue construyendo la infraestructura necesaria para que el sistema funcione. El Centro Ambiental, ubicado en el Centro Comercial, es el corazón de la operación: allí llega todo lo que se recolecta, se clasifica en la cinta transportadora y se prepara para su destino final. Los 100 cestos de separación rápida distribuidos en la localidad facilitan que vecinos y visitantes puedan separar en cualquier punto. El punto verde móvil permite llegar a eventos y espacios donde no hay infraestructura fija. Y la Patrulla Ambiental Urbana recorre la localidad para controlar, orientar y acompañar el proceso.

El servicio cubre Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, la aduana, el Cerro Batea Mahuida y las Cinco Lagunas. Pero nada de esto funciona sin los vecinos que todos los días separan sus residuos en casa. Ese compromiso es el que hace posible el sistema.

Cómo funciona

El proceso empieza en cada casa. Plásticos, latas, vidrio, cartón, bolsas de nylon y pilas van separados. Cada corriente tiene su destino: las pilas y electrónicos van a través de un convenio provincial a un centro especializado en Añelo. Los plásticos viajan a una empresa de Neuquén y vuelven convertidos en madera plástica, este año las escuelas recibieron cuatro bancos hechos con residuos de la propia localidad.

El 100% de las escuelas tiene cestos diferenciados. Desde 2025, para habilitar un comercio en la localidad es requisito tener un plan de gestión de residuos: el negocio tiene que saber qué va a hacer con su basura antes de abrir. Ya son 60 los comercios que cumplen con ese requisito. Y ya se entregaron 120 composteras a vecinos que hacen su propia tierra fértil. La separación no es solo una decisión municipal: es un hábito que la comunidad fue haciendo propio.

Semestralmente se recuperan entre 6.000 y 7.000 kilos de material reciclado. Con el nuevo camión, esa cifra se proyecta triplicar.

Por qué importa





Cuando los residuos van al basural a cielo abierto se produce gas metano. Cada kilo recuperado es menos impacto sobre el bosque, el aire y la calidad de vida de la comunidad. Pero hay algo más: Villa Pehuenia Moquehue es un destino turístico. La limpieza y el cuidado del ambiente no son solo una cuestión de convivencia, son parte de lo que hace que la gente elija venir. Cuidar el entorno es cuidar también la principal actividad económica de la localidad.

Antes, cuando el camión anterior se rompía, el vecino que separaba se quedaba esperando.

La invitación sigue siendo la misma: separar. Porque cada residuo tiene su destino, y en Villa Pehuenia Moquehue hace tiempo que se sabe cómo aprovecharlo.





