El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en un predio de aves de traspatio ubicado en la localidad rionegrina de Valcheta.

La detección se produjo luego que se reportaran mortandades y síntomas compatibles con la enfermedad en gallinas y pavos domésticos. Tras los análisis de laboratorio, el organismo nacional confirmó la presencia del virus y activó un protocolo sanitario en la zona.

Desde el SENASA aclararon que el caso corresponde a aves de traspatio, es decir, crianzas domésticas no comerciales, por lo que la situación no modifica el estatus sanitario de Argentina como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad ni afecta las exportaciones del sector avícola.

SENASA activó un área de prevención en Valcheta

Luego de la confirmación del caso, el organismo delimitó un área de prevención alrededor del foco detectado. En esa zona comenzaron tareas de rastrillaje sanitario y controles epidemiológicos para identificar otros predios con aves y descartar posibles contagios vinculados al brote.

Entre las principales recomendaciones, el organismo indicó mantener las aves en espacios protegidos para evitar el contacto con ejemplares silvestres, restringir el acceso a fuentes de agua y alimento, utilizar ropa exclusiva para las tareas diarias y desinfectar periódicamente instalaciones y elementos de trabajo.

También recordó que cualquier sospecha de influenza aviar debe notificarse de inmediato, especialmente ante signos respiratorios, digestivos, neurológicos o mortandad elevada en aves. Las denuncias pueden realizarse en oficinas del SENASA, por teléfono, vía WhatsApp al +54 (911) 5700-5704 o mediante el correo electrónico oficial del organismo: responde@senasa.gob.ar.