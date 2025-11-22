El Departamento de Salud de Washington (DOH) informó que un adulto mayor murió luego de ser diagnosticado con influenza aviar H5N5, una variante que nunca había sido registrada en personas.

El paciente, cuya identidad no fue difundida, permanecía hospitalizado y bajo tratamiento al momento de su fallecimiento.

Según las autoridades sanitarias, la exposición al virus habría ocurrido en el patio de su vivienda, donde el hombre mantenía contacto habitual con aves domésticas. El DOH indicó que las pruebas de laboratorio identificaron la variante H5N5, confirmando el primer caso humano global.

Respuesta del organismo estatal

El Departamento de Salud de Washington señaló que continúa el monitoreo epidemiológico en la zona y trabaja con organismos federales para evaluar el riesgo de transmisión. Hasta el momento, no se reportaron otros contagios asociados.

Las autoridades destacaron que el riesgo para la población general se mantiene bajo, aunque recomendaron extremar cuidados en entornos con aves, reforzar la higiene y reportar cualquier síntoma compatible con influenza aviar.