La confirmación encendió nuevamente las alarmas

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó un segundo caso de hantavirus en la Región del Pehuén. Se trata de una persona que tuvo contacto estrecho con el joven de 26 años que murió semanas atrás y que permanecía bajo seguimiento epidemiológico.

La confirmación llegó después del análisis de las muestras de sangre realizado por el Laboratorio Central. De acuerdo con Salud, el caso corresponde a una transmisión interhumana.

La persona comenzó a presentar síntomas durante el período de seguimiento preventivo dispuesto para los contactos del primer caso. Ante esa situación, se activó el protocolo sanitario y se realizó la toma de muestras correspondiente.

Está internado y permanece estable

El paciente permanece internado en el Hospital de Zapala y, según informó el Ministerio de Salud, se encuentra estable, con asistencia y monitoreo permanente del equipo médico.

La detección durante el período de vigilancia permitió activar de inmediato las medidas previstas para estos casos y evitar que la aparición de síntomas quedara sin seguimiento.

Mientras continúa la atención médica, las autoridades sanitarias mantienen bajo observación a las personas que tuvieron contacto estrecho con los casos identificados.

El seguimiento se extendió a todos los contactos

Desde el inicio de la contingencia, la Dirección Provincial de Epidemiología desplegó un operativo destinado a identificar y realizar el seguimiento de los contactos estrechos del primer paciente.

La vigilancia combina controles pasivos y activos para detectar rápidamente cualquier persona que pueda comenzar a presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Tras conocerse el nuevo caso, se reforzó el aislamiento domiciliario estricto de los demás contactos identificados, junto con la vigilancia epidemiológica continua.

Un protocolo que sigue activo

La aparición del segundo diagnóstico mantiene activo el operativo sanitario en la zona. El equipo de Salud continúa con el monitoreo de las personas que estuvieron expuestas y sostiene las medidas de bioseguridad correspondientes.

El nuevo caso confirma la importancia del seguimiento de los contactos estrechos del joven fallecido, ya que permitió detectar la aparición de síntomas, realizar los estudios correspondientes y establecer rápidamente el diagnóstico.

Por ahora, el paciente permanece internado y estable, mientras las autoridades sanitarias continúan con el seguimiento de la situación epidemiológica en la Región del Pehuén.