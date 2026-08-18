La comunidad Aigo de Ruca Choroy atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la identidad del joven de 26 años que murió este lunes por hantavirus en el Hospital de Zapala. Se trata de Cristian Huichaqueo, un vecino de 26 años de la zona rural del centro de Neuquén que desarrollaba tareas laborales relacionadas con el campo.

La despedida a Huichaqueo que enluta a la comunidad

La confirmación llegó a través de un obituario difundido en redes sociales por el Centro de Salud Intercultural Raguiñ Kien, institución que expresó sus condolencias y acompañó a familiares, amigos y allegados en este difícil momento.

La noticia generó una fuerte conmoción entre los habitantes de Ruca Choroy, donde Huichaqueo era conocido por su trabajo y su vínculo con la comunidad. Los mensajes de despedida y acompañamiento se multiplicaron durante las últimas horas, reflejando el impacto que provocó su fallecimiento.

El joven había sido derivado desde Aluminé al Hospital de Zapala, donde permanecía internado debido al cuadro provocado por el hantavirus. Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, falleció este lunes 17 de agosto.

La muerte del joven reabre el debate sobre la importancia de las medidas de prevención frente a esta enfermedad, que se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados y que puede presentar complicaciones graves para la salud.