Investigan el origen del contagio tras la muerte de un joven por hantavirus en Neuquén

Un joven de 26 años, residente del área rural de Ruca Choroi, murió este lunes 17 de agosto en el Hospital de Zapala luego de haber sido diagnosticado con hantavirus. Tras la confirmación del caso, las autoridades sanitarias de Neuquén iniciaron una investigación epidemiológica para determinar el origen del contagio y establecer si existieron contactos de riesgo.

La información fue confirmada por Angélica Uglich, directora del Hospital de Área de Aluminé, quien explicó que el paciente desarrollaba tareas vinculadas al campo y que su cuadro de salud tuvo una evolución rápida. “Era una persona de 26 años, residente de ese área rural, realizaba tareas de campo, estaba sobre todo en el área rural de Ruca Choroi”, explicó la médica.

El joven había concurrido el sábado 15 de agosto al Hospital de Aluminé debido a un cuadro de salud que posteriormente se agravó. Ante su evolución, fue derivado al Hospital de Zapala, donde ingresó a terapia intensiva y requirió asistencia respiratoria mecánica.

Finalmente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió el lunes 17 de agosto. Las muestras analizadas posteriormente por el Laboratorio Central confirmaron la presencia de hantavirus.

Investigan cómo se produjo el contagio

Tras la confirmación del diagnóstico, el Ministerio de Salud de Neuquén, junto con la Región Sanitaria del Pehuén y los hospitales de Aluminé y Zapala, activó los protocolos epidemiológicos correspondientes. El objetivo principal es determinar en qué circunstancias se produjo el contagio y establecer qué personas pudieron haber tenido un contacto considerado de riesgo con el paciente.

“Se organizó como un comité para llevar adelante las investigaciones y los protocolos epidemiológicos correspondientes, sobre todo para determinar las circunstancias del contagio, pero también para evaluar los posibles contactos de riesgo”, explicó Uglich.

Como parte de las primeras averiguaciones, las autoridades sanitarias detectaron que el joven tenía antecedentes de avistamiento de roedores y contacto con aves de corral mientras desarrollaba sus actividades en la zona rural. Estos datos forman parte de la investigación que busca establecer una posible vía de exposición al virus.

Quiénes son considerados contactos de riesgo

Uno de los puntos centrales del trabajo epidemiológico es identificar a las personas que estuvieron en contacto estrecho con el joven. Uglich explicó que existen dos vías principales relacionadas con la transmisión del hantavirus: el contacto con secreciones o excretas de roedores infectados y, en determinados casos, la transmisión entre personas. “La transmisión por los roedores infectados se produce a través de las secreciones o excretas de estos roedores y el ser humano entra en contacto al inhalar estas secreciones”, detalló.

En cuanto a los contactos del paciente, la directora del hospital aclaró que no todas las personas que estuvieron cerca del joven son consideradas automáticamente contactos estrechos. “Convivientes de la persona enferma son los contactos estrechos o quienes hayan tenido un contacto sin protección por un período de más de media hora con este paciente enfermo”, explicó.

En cambio, un saludo, un encuentro ocasional o haber permanecido a más de un metro de distancia no implica necesariamente que una persona sea considerada contacto estrecho.

Las personas identificadas por el sistema sanitario ya están siendo notificadas y permanecerán bajo seguimiento médico y epidemiológico, con los controles y estudios que correspondan.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus

A partir de este nuevo caso, las autoridades sanitarias volvieron a remarcar la importancia de mantener medidas de prevención, especialmente en viviendas rurales, galpones, depósitos, cabañas y otros espacios donde pueda existir presencia de roedores.

Una de las principales recomendaciones es evitar ingresar y limpiar directamente lugares que hayan permanecido cerrados o que puedan estar contaminados.

En esos casos, Uglich indicó que primero se debe desinfectar adecuadamente, ventilar los ambientes y evitar barrer o levantar polvo, ya que esto puede favorecer la inhalación de partículas contaminadas. “Lo que hay que hacer es que se pulverice con agua con lavandina y después de eso se ventila bien y se trata de no barrer, no levantar estos polvos”, explicó.

También se recomienda evitar la acumulación de residuos y elementos que puedan atraer roedores, mantener los espacios limpios y realizar un correcto lavado de manos.

La directora del Hospital de Aluminé recordó que el hantavirus está presente durante todo el año en las zonas cordilleranas y precordilleranas, por lo que las medidas preventivas deben sostenerse de manera permanente.

“No hay que alarmarse, pero sí estar informados”

Mientras continúa la investigación epidemiológica, las autoridades buscan llevar tranquilidad a la comunidad y evitar situaciones de alarma innecesaria. La recomendación principal es consultar rápidamente ante la aparición de síntomas compatibles y evitar la exposición a posibles fuentes de contagio. “Cuando estoy enfermo no concurrir, ventilar los ambientes, consultar rápidamente y para que se pueda determinar qué tipo de enfermedad puede estar padeciendo”, señaló Uglich.

El caso del joven de Ruca Choroi volvió a poner el foco en la importancia de identificar el origen del contagio, controlar a los contactos de riesgo y reforzar las medidas de prevención, especialmente entre las personas que viven o trabajan en zonas rurales y tienen contacto con espacios donde puede existir presencia de roedores.