La demora en el recambio de zepelines del Plan Calor mantiene a varias familias de Clemente Onelli, en la Región Sur, sin gas desde hace casi dos meses, en un escenario marcado por las temperaturas bajo cero que caracterizan a la localidad. Vecinos beneficiarios del programa explicaron que hace más de un mes se realizaron verificaciones domiciliarias por parte de gasistas matriculados debido al vencimiento de los zepelines.

Posteriormente se efectuaron controles adicionales, informando que el recambio se concretaría en aproximadamente una semana. Sin embargo, hasta el momento muchas viviendas continúan sin servicio y sin respuestas concretas.

La situación genera especial preocupación en hogares donde viven adultos mayores y personas con problemas de salud, quienes no pueden exponerse al frío extremo. Clemente Onelli es reconocida como una de las zonas más frías de la provincia, con registros recientes de mínimas de –2°C a –3°C y antecedentes históricos de hasta –16°C, lo que agrava la vulnerabilidad de las familias.

El Plan Calor, mediante la instalación de zepelines, fue implementado para evitar que las familias deban recurrir nuevamente a métodos precarios de calefacción, como la quema de leña o bosta de caballo. No obstante, algunos vecinos aseguran que hoy vuelven a atravesar esa situación ante la falta de respuestas y la demora en la normalización del servicio.

La incertidumbre se profundiza entre los beneficiarios, que aseguran no haber recibido información clara sobre cuándo comenzará el recambio de zepelines ni cuánto tiempo deberán continuar esperando. Mientras tanto, las temperaturas extremas continúan y el malestar crece entre los pobladores de la localidad.