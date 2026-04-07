El malestar entre los docentes rionegrinos se profundiza por la demora en la convocatoria a paritarias. Aunque Educación citó oficialmente a UnTER para el jueves 9 de abril a las 11 de la mañana en la Secretaría de Trabajo de Viedma, el gremio consideró que la decisión llegó tarde y generó críticas que cuestiona la falta de previsión y la imposición de tiempos ajenos a la docencia organizada.

La citación fue recibida este lunes. El gremio cuestionó la intención de Educación de imponer sus tiempos. “Una vez más, el Gobierno intenta imponer agendas ajenas a la docencia organizada, por fuera de las definiciones colectivas de nuestro Congreso”, señalaron desde UnTER.

Frente a esta situación, el sindicato ratificó que el Congreso docente previsto para este martes 7 en Bariloche no se suspende y que se convocará a debatir y definir colectivamente la posición de cara al encuentro paritario.

Desde el gremio reiteraron los principales reclamos: derogación de las auditorías médicas privadas; recomposición salarial urgente y que no se produzcan descuentos de los días de paro. Asimismo, indicaron que la convocatoria llega en un contexto de creciente tensión gremial.

En las últimas semanas, UnTER denunció la falta de respuestas del Gobierno y la demora en la apertura de la negociación salarial, lo que profundizó el malestar en las bases. Desde el gremio se subrayó que la discusión paritaria debe ser resultado de las definiciones colectivas y no de decisiones unilaterales del Ejecutivo. “Seguimos exigiendo respeto a la organización docente y a los derechos laborales”, remarcaron.