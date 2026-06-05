La noticia golpeó de lleno a millones de seguidores del rock nacional y rápidamente tuvo repercusión en distintos ámbitos de la sociedad. Entre las voces apareció la del gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, quien utilizó sus redes sociales para despedir al Indio Solari, quien durante décadas fue considerado un símbolo cultural capaz de movilizar multitudes y marcar generaciones enteras.

"Hasta siempre, Indio", escribió el mandatario provincial al inicio de una publicación que rápidamente comenzó a multiplicarse entre usuarios y fanáticos. En el mensaje, Weretilneck definió al músico como una de las figuras más influyentes de la historia reciente de la Argentina y remarcó el impacto que tuvo tanto durante su etapa al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su posterior carrera solista.

Además, el gobernador destacó que el artista logró construir una identidad única dentro de la escena musical argentina. Para muchos seguidores, el Indio no fue solamente un cantante. Sus letras, cargadas de metáforas y lecturas sociales, se transformaron en verdaderos himnos para distintas generaciones que encontraron en sus canciones una manera de interpretar la realidad.

Por otra parte, uno de los conceptos más significativos que incluyó Weretilneck fue la referencia a "su música y su misa". La frase alude directamente al fenómeno social que rodeó durante décadas a los recitales del Indio Solari, conocidos popularmente como las "misas ricoteras". Esos encuentros multitudinarios reunieron a cientos de miles de personas en distintos puntos del país y se convirtieron en un fenómeno cultural sin precedentes dentro del rock argentino.

Asimismo, el mandatario sostuvo que el artista deja "un legado inmenso" que ya forma parte de la historia cultural argentina. La definición no parece exagerada. Desde la explosión de Los Redonditos en los años 80 hasta sus multitudinarios shows como solista, Solari construyó una influencia que trascendió la música y alcanzó dimensiones sociales, culturales e incluso políticas.

En ese contexto, Weretilneck remarcó que las canciones, historias y emociones generadas por el músico seguirán vivas mucho más allá del paso del tiempo. Se trata de una valoración que coincide con la percepción de millones de seguidores que durante décadas encontraron en sus letras una forma de expresión y pertenencia.

Finalmente, el gobernador cerró su mensaje con condolencias dirigidas a la familia, amigos y seguidores del artista. "Mis condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que encontraron en su arte una forma de entender y sentir la vida", expresó.

Las fotografías seleccionadas por Weretilneck para despedir al Indio Solari no parecen haber sido elegidas al azar. El collage reúne distintas etapas de la vida artística del histórico líder de Los Redondos y construye un recorrido visual por su trayectoria. Dos de las imágenes lo muestran sobre el escenario, en pleno recital, con el micrófono en la mano y desplegando la energía que lo convirtió en uno de los músicos más convocantes de la historia del rock argentino. Son postales que remiten al artista que movilizó multitudes y construyó un fenómeno cultural único durante décadas.

Las otras dos fotografías aportan una mirada más íntima y humana. Una recupera al Indio de los primeros años, en el under, en una imagen de juventud que remite a los inicios de una carrera legendaria, mientras que la restante lo muestra sonriente, relajado y levantando un vaso de whisky en un ambiente distendido. La combinación de las cuatro postales resume al personaje en todas sus dimensiones: el joven rebelde, el ícono del rock nacional, el artista de masas y el hombre detrás del mito. De esa manera, el gobernador buscó rendir homenaje a una figura que trascendió la música para convertirse en un símbolo de varias generaciones de argentinos.

La despedida de Weretilneck se sumó así a una extensa lista de homenajes y mensajes de reconocimiento hacia una figura que logró algo reservado para muy pocos artistas: convertirse en parte de la identidad cultural argentina. Con su partida, se apaga una voz irrepetible, pero queda encendida una obra que seguirá resonando en millones de personas durante generaciones.