El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Salud, lanzó una campaña institucional orientada a promover la vacunación en todo el territorio provincial. La pieza central utiliza la consigna “Los Therians también se vacunan” y convoca a la población a completar el calendario en los centros de salud y hospitales públicos de la provincia.

El mensaje fue difundido en redes sociales oficiales y espacios institucionales con el objetivo de recordar la vigencia del Calendario Nacional de Vacunación, establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

Dónde completar el esquema

Desde la cartera sanitaria provincial se recordó que las vacunas son gratuitas y no requieren orden médica. Se aplican en hospitales y centros de salud públicos, donde es importante concurrir con carnet de vacunación.

Qué es el Calendario Nacional de Vacunación

El Calendario Nacional de Vacunación en Argentina contempla vacunas obligatorias y gratuitas para distintas etapas de la vida: infancia, adolescencia, personas gestantes, adultos y mayores de 65 años.

En la provincia de Neuquén, las dosis se aplican sin costo en hospitales públicos y centros de atención primaria distribuidos en distintas localidades.